Loslassen kann so einfach sein. Am Ende der Fastenzeit zum Beispiel. Kein Problem, mit den (zugegeben selbstauferlegten) Zwängen zu brechen. Endlich wieder ein Stück Fleisch. Dazu ein Glas Rotwein. Und noch eins. Auf was auch immer man verzichtet hatte, hier gelingt das Loslassen ziemlich mühelos.

Auf jeden Fall im Vergleich zum Anfang der Fastenzeit. Und so ist es leider oft mit dem Loslassen: Es ist mit Mühen, Widerständen oder gar Opfern verbunden.

Wegwerfen, aufhören, abgeben —Verzicht ist gar nicht so einfach. Egal, ob es um große oder kleine Dinge geht. Warum schmeißt man das Sakko mit den Schulterpolstern oder die alten Briefe nicht weg, bleibt im Job, der einen nicht erfüllt oder beim Partner, den man nicht mehr liebt? Warum trägt man Erinnerungen an demütigende Situationen mit sich oder hält an Investitionen fest, die sich nicht auszahlen?