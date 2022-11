„Es geht immer um Beziehungen“ Deutschlands bekannteste Psychologin über das, was uns alle bewegt

Frau Stahl, Sie gelten als Deutschlands bekannteste Psychologin. Sie schreiben Bücher, machen Podcasts, geben Seminare. Jetzt haben Sie „Wer wir sind“ veröffentlicht, ein Buch über den Bauplan der menschlichen Psyche.

Meine Bücher sind Verknüpfungen. Ich kenne den Stand der Forschung. Dann nehme ich Konzepte, suche nach den roten Fäden, verbinde sie. Das gibt es, soweit ich weiß, in der Form nicht.

Ist dieser Bauplan eine Erkenntnis Ihrer praktischen Arbeit – oder eine Erkenntnis aus Ihrer Lektüre?

Ich beziehe mich wesentlich auf Klaus Grawe, den leider früh verstorbenen Psychotherapieforscher. Er hat viele Meta-Studien gemacht und daraus die vier psychischen Grundbedürfnisse abgeleitet und die Konsistenz-Theorie.

Welche sind das?

Das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Dann das Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Drittens unser Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Und viertens: Wir wollen Lustgefühle bekommen, Unlustgefühle vermeiden. Bei letzterem geht es aber nicht nur um Spaß versus Langeweile, sondern, dass wir uns möglichst gut fühlen- und Gefühle wie Trauer, Angst oder Schuld vermeiden wollen.

Die Gesprächspartnerin Stefanie Stahl © Corinna Nogat / Glampool Stefanie Stahl, 58, studierte in Trier Psychologie und praktizierte dort bis vor kurzem als Therapeutin. Bekannt wurde sie mit Büchern wie „So bin ich eben" oder „So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl". Das Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden" stand jahrelang auf den Bestsellerlisten.

Bindung, Kontrolle, Selbstwert, Lust

Und was besagt die Konsistenz-Theorie?

Sie handelt vom Zusammenhang zwischen unseren Erwartungen, unseren Wünschen einerseits und der Wahrnehmung der Realität andererseits. Wenn ich mir zum Geburtstag eine Halskette gewünscht habe und bekomme ein Bügeleisen, bin ich enttäuscht. Wir fühlen uns mies, sozusagen inkonsistent, wenn etwas schlechter kommt als erwartet oder gewünscht. Mit einem Bügeleisen kann man umgehen. Eine Zurückweisung in der Liebe hat ein ganz anderes Schmerzpotential.

Zurück zu den Grundlagen von „Wer wir sind“…

Klaus Grawes Erkenntnisse finde ich, wie gesagt, einleuchtend und sogar genial. Seine Thesen habe ich ausdifferenziert und aufgefüllt, indem ich Konzepte zusammenfüge. Ein Beispiel: Wenn ich von Bindung rede, welche Fähigkeiten brauche ich denn, um mich zu binden? Manches habe ich auch vereinfacht. Klaus Grawe geht im Original tief in die Neurobiologie rein. Welche Synapsen wann wo feuern und was das limbische System gerade macht, das braucht der Leser nicht zu wissen. Es geht um die Grundstruktur. Und darum, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen – oder wie wir sie gegeneinander austarieren, wenn sie im Konflikt stehen.

Ich bin immer fassungslos, wenn Leute sagen: Woher kommt der Hype um Psychologie? Psychologin Stefanie Stahl

Ein Beispiel?

Ich bin verliebt, möchte eine Liebesbeziehung zu jemandem, kann ihn aber nicht an mich binden. Dann entsteht Liebeskummer – und damit ein Konflikt. Anderes Beispiel - ein innerer Konflikt: Ich möchte gesund leben – und jeden Abend eine Flasche Wein trinken. Dann muss ich einen inneren Konflikt austarieren. Wir müssen von morgens bis abends kleine Entscheidungen treffen, weil Bedürfniskonflikte entstehen. Und die lassen sich auf die vier Grundbedürfnisse zurückführen. Ich fand es spannend, dass mal zu sortieren: Welche Bedürfnisse sind da? Und was ergibt sich aus den Konflikten zwischen ihnen?

Die Deutschen liegen, was psychische Beschwerden anbelangt, im europäischen Mittelfeld. Was ist Ihr Eindruck: Sind die Leute heute empfindlicher, was ihr Seelenleben anbelangt, als vor zwanzig, dreißig Jahren?

Sie sind viel aufmerksamer. Positiv empfindlicher. Differenzierter: Sie können sich selber wahrnehmen und spüren. Diese Unempfindlichkeit früher kam ja oft aus Traumatisierungen, etwas in den Kriegs- und Nachkriegsgenerationen. Traumatisierte sind scheinbar sehr unempfindlich, weil sie viele Gefühle abgespalten haben. Wenn Sie so wollen, ist die Menschheitsgeschichte eine Geschichte von Traumatisierungen. Vor allem, wie wir unsere Kinder erziehen.

Jetzt, wo viele physische Grundbedürfnisse befriedigt sind, kommen viele dazu, sich neben ihrem Körper dem wichtigsten überhaupt zuzuwenden – ihrem psychischen Erleben. Was ist Psyche? Wahrnehmen. Denken. Fühlen. Handeln. All das sind psychische Vorgänge. Ich bin immer fassungslos, wenn Leute sagen: Woher kommt der Hype um Psychologie? Dann möchte ich sagen: Es wird doch wohl höchste Zeit, dass wir uns darum kümmern! Wären alle Menschen reflektiert und hätte damit einhergehend auch mehr Mitgefühl, dann hätten wir eine völlig andere Welt.

Der Begriff „Trauma“ hat Konjunktur als Erklärung seelischer Leiden. Was denken Sie darüber: ein gehypter Begriff?

Ich denke, dass ein größeres Bewusstsein für traumatische Belastung gibt. Damit meine ich nicht allein die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen. Denken Sie an die Folgeschäden, mit denen traumatisierte Flüchtlinge leben müssen. Die Forschung zu Trauma ist recht gut. Auch bei uns finden Traumatisierungen statt – zum Beispiel in Kinderzimmern. Zum Beispiel bei Kindern, die vernachlässigt werden, die viel zu früh und viel zu lange in die Kita abgegeben oder gar misshandelt werden

Wann haben Sie erkannt, dass Sie mit Büchern, Vorträgen, Videos tausenden Menschen Lebenshilfe bieten?

Das war eine schleichende Entwicklung, seit dem ersten Buch 2005, das sich mit Persönlichkeitstypen befasst. Danach habe ich über Bindungsangst geschrieben. Dieses Thema, das darf ich schon behaupten, habe ich in Deutschland mit in die Welt gebracht.

Es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern um Authentizität

Manche werfen Ihnen vor, Sie würden psychische Probleme und deren Lösung zu sehr vereinfachen und schnelle Lösungen vorgaukeln, wo lange Therapien nötig wären. Eine Journalistin schrieb von „Psychotherapie wie ein warmes Schaumbad“ und hielt Ihnen vor, Sie profitierten vom Trend zur Selbstoptimierung.

Mit dem Schaumbad kann ich gar nichts anfangen. Die Kritik, die mir eher entgegengebracht wird, etwa im Internet, sagt: „Man braucht einen Psychotherapeuten, alles andere ist viel zu gefährlich.“ Dazu sage ich: Bücher sind in der Regel nicht gefährlich. Und wenn dir ein Buch zu nahe geht, leg‘ es zur Seite oder wirf‘ es in die Mülltonne. Aber: Eine schlechte Therapeutin oder ein schlechter Therapeut hat sozusagen eine ganz andere Reichweite.

Und der Trend zur Selbstoptimierung?

Ich bin seit zwanzig Jahren dabei. Da könnte der Trend zur Selbstoptimierung eher von mir profitieren! Aber das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Der Begriff ist heute negativ besetzt. Es geht ums Perfektionieren. Ich will das Gegenteil. Ich sage: Du musst nicht perfekter werden. Du bist gut, wie du bist. Leg die falschen Schutzstrategien ab. Versuch, zu deinem authentischen Selbst zu stehen.

Schutzstrategien gegen die Angst

Was meinen Sie mit „falschen Schutzstrategien“?

Viele Menschen weisen ein hohes Vermeidungsmotiv auf. Sie tun unbewusst sehr viel dafür, um nicht verletzt zu werden. Sie sind überangepasst. Typische Schutzstrategien hierfür sind Perfektionsstreben oder ein überhöhtes Harmoniestreben. Man versucht alle Erwartungen zu erfüllen, sich unangreifbar zu machen und Konflikten möglichst aus dem Weg zu gehen. Der Preis ist, dass man den Kontakt zu seinen Gefühlen und Bedürfnissen verliert. Außerdem belastet man seine Beziehungen, weil die anderen nicht wissen, woran sie mit einem sind. Überangepasste vermeiden notwendige Konflikte und ziehen sich stattdessen lautlos zurück.

Ein anderes Beispiel?

Manche Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl leiden unter Bindungsangst. Sie flüchten sich in die Autonomie – sich nur auf sich selbst zu verlassen, ist für sie die sicherste Option. Sie können zwar Liebesbeziehungen eingehen, jedoch halten sie immer einen gewissen Sicherheitsabstand ein, indem sie sich ihrem Partner häufig entziehen. Sei es, dass sie sich in die Arbeit flüchten, emotional wenig präsent sind und, zumindest nach der ersten Leidenschaft, das erotische Interesse an ihrem Partner verlieren. Manche boykottieren die Nähe auch, indem sie Streit vom Zaun brechen und ihre Partner verbal herabsetzen und attackieren.

Psychologie als Bühnenshow

Trifft es Sie, wenn manche Ihre Bücher als „Psychotainment“ beschreiben?

Der Begriff bezieht sich nicht auf meine Bücher, sondern auf die Bühnenshows. Mit Lukas Klaschinsky, der auch Co-Host in meinem Podcast „So bin ich eben“ ist , habe ich im Frühjahr die „Normalgestört“–Show in verschiedenen deutschen Städten gemacht. Da erklären wir, wie wir psychisch funktionieren und interagieren dabei viel mit dem Publikum. Mutige können zu uns auf die Bühne kommen und ihr Thema mit uns besprechen. Nächstes Jahr geht es mit „Wer wir sind“ auf die Bühne. In den Shows vermitteln wir psychologisches Wissen auf unterhaltsame Weise – so, wie Hirschhausen das mit Medizin gemacht hat. Das ist Psychotainment – und das ist auch unsere Intention. Aber die Bücher sind das nicht.

In den Grundstrukturen ihrer Psyche sind alle Menschen gleich

Warum tun sich offenbar viele schwer mit der Vorstellung, dass die menschliche Psyche gewisse Grundstrukturen hat, die allen Psychen auf der Welt gemeinsam sind?

Ich glaube, viele zittern um ihr kleines bisschen Ich und ihre Individualität. Die These von den gleichen Grundstrukturen provoziert in manchen einen Widerstand. Sie sagen: Ich bin doch ganz individuell. Was ich nicht negiere. Aber so wie wir körperlich den gleichen Aufbau haben und Individualität sich in äußerlichen Variationen ausdrückt, manifestiert sich die Individualität der Psyche eben auch in kleinen Variationen – aber nicht in den Grundstrukturen. Wir sind Produkte der Evolution. Da ist es doch nachvollziehbar, dass unsere Psyche, die sich im Gehirn verankert, sich sinnvoll und planvoll entwickelt hat. Wie sollten wir als Gemeinschaft funktionieren, wenn jeder komplett individuell wäre? Wir haben weltweit das gleiche Gefühlsspektrum. Wir haben auch die gleichen Gehirne.

Wie alt ist die dominierende Gruppe Ihrer Klienten im Durchschnitt?

Zwischen fünfundzwanzig und fünfzig. Die meisten, die sich auf den Weg machen, sind zwischen fünfundzwanzig und vierzig.

Relativ jung also. Wie kommt das?

Es sind entscheidende Jahre. In der Jugend nimmt man vieles als gegeben hin. Danach reflektiert man mehr, etwa über den Beruf oder die Familiengründung. Dann fällt vielen auf, dass etwas nicht stimmt.

Mit welchen Problemen kommen heute 25- oder 30-Jährige? Und wie helfen Sie in Ihrer Praxis?

Im Grunde drehen sich die meisten Probleme um zwischenmenschliche Beziehungen. Sei es in der Partnerschaft, in der Familie oder bei der Arbeit. Weil wir alle ein angeborenes und starkes Bedürfnis nach Bindung haben, streben wir danach von anderen Menschen anerkannt zu werden. Bleibt diese Anerkennung aus, dann fühlen wir uns verletzt und unverstanden. Sehr viele zwischenmenschliche Probleme drehen sich um dieses Grundbedürfnis, um es einmal ganz kurz zusammenzufassen.

Der Bedarf heute scheint immens zu sein.

Der war immer immens. Der Unterschied ist bloß, dass es die Leute heute bemerken.

Welche waren die wichtigsten Themen, als Sie als Therapeutin anfingen – und welche sind es heute?

Die Themen ändern sich nicht. Es geht immer um Beziehungen und Verstrickungen. Alle psychischen Probleme sind Beziehungsprobleme. Auch solche, die scheinbar gar nichts mit Beziehungen zu tun haben.

Die Macht der Hormone

An welche Probleme denken Sie?

Menschen, die unter Agoraphobie leiden, haben das Gefühl nicht allein in der Welt klarzukommen. Sinnbildlich gesprochen, sehnen sie sich nach Mamas oder Papas Hand, die sie sicher durch die Welt führt. Häufig haben sie ein Netz von engen Bezugspersonen, die sie bei wichtigen Terminen begleiten. Sie fühlen sich nur sicher in Begleitung einer Bindungsperson. Hinter ihren Panikattacken verbirgt sich also das tiefe Bedürfnis nach Bindung und Sicherheit.

Oder Menschen, die einen Burnout erleiden: Sie verausgaben sich bis zur totalen Erschöpfung in ihrem Pflichtprogramm. Dahinter verbirgt sich der Wunsch nach Anerkennung. Um alle Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, schieben sie ihre eigenen Bedürfnisse ständig zur Seite. Ihre Angst vor Ablehnung und damit einhergehend ihr labiles Selbstwertgefühl sind also die Ursache für ihr Problem. Darum geht es immer um Beziehungen. Denn ohne Beziehungen sind wir verloren. Die Basis unseres Lebens sind glückliche Beziehungen. Auf der psychischen Ebene ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, Einsamkeit.

Gibt es einen psychologischen Unterschied zwischen Frauen und Männern?

Oh je. Das ist sehr, sehr komplex. Aus dem Bauch heraus: Es fällt doch auf, dass Frauen – auch wegen des geringeren Testosteronspiegels – sich wesentlich mehr um Beziehungsfragen kümmern. Sie sind oft weicher und empathischer. Sie sind sozusagen eher auf der Bindungsseite, Männer dagegen eher auf der autonomen Seite und der Sachebene. Das sind Tendenzen, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele.

Ich habe mal von jemandem gehört, der eine Hormontherapie machte, um sich zur Frau operieren zu lassen. Der sagte über die Wirkung der Hormone: Ich sehe die Welt zum ersten Mal dreidimensional. Er sähe vieles differenzierter, bekomme mehr Schwingungen mit. Das hat mich dazu bewogen, der Wirkung von Hormonen auf den Grund zu gehen. Aber ich bin noch nicht am Ende meiner Recherchen.

