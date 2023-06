Fake Food gestern und heute Bamberger Ausstellung ergründet die Echtheit von Essen

Was ist ein echtes Lebensmittel? Wo beginnt die Fälschung, wo der legitime Ersatz? Was vor rund einem Jahrzehnt als „Analogkäse“ Empörung hervorrief, ist heute ein veganer Klassiker, die Regale des Lebensmittelhandels liegen voll von industriell gefertigten Convenience-Produkten, längst wird Fleisch in Petrischalen gezüchtet, und selbst Essen aus dem 3-D-Drucker ist keine Utopie mehr.