Flut holt Senior ein 73-Jähriger stirbt bei Wattwanderung

Ein 73 Jahre alter Mann ist bei einer Wattwanderung in Schleswig-Holstein tödlich verunglückt.

Der Senior musste wegen der Flut beim Rückweg durch einen Priel, einen schmalen Wasserlauf im Watt, schwimmen und ging dabei unter, wie die Polizei in Itzehoe am Montag mitteilte. Er starb trotz Rettung aus dem Priel noch am Unfallort.

Polizeiangaben zufolge war der Senior am Samstag zusammen mit seiner Nachbarin im Watt vor Westerdeichstrich im Kreis Dithmarschen unterwegs. Als die Wanderer zurück an Land wollten, mussten beide bei auflaufendem Wasser durch den Priel schwimmen. Der 73-Jährige bekam demnach Probleme und ging unter.

Die Nachbarin konnte den Mann noch ans Wattufer ziehen, wo Ersthelfer ihn versorgten. Für den 73-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb trotz notärztlicher Versorgung noch am Unglücksort. (AFP)