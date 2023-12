Folksängerin und Pazifistin Joan Baez „Der Ukraine-Krieg stellt mich vor einen großen inneren Konflikt“

Frau Baez, der Film über Ihr Leben, der in diesen Tagen in die deutschen Kinos kommt, heißt „I Am a Noise“: Ich bin ein Lärm. Was für ein Lärm sind Sie?

Ein Lärm zu sein, bedeutete für mich von klein auf, positive Unruhe zu stiften. Als ich den Film sah, in dessen Produktion ich nicht sehr involviert war, musste ich oft lachen. Ich, dieser kleine Mensch, der mit völliger Überzeugung erklärt: Ich werde eine Friedensbewegung starten! Peace, love, non-violence!