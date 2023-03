Fragen zum Holocaust Wie spreche ich mit Kindern über Nazi-Verbrechen?

Das Kinderbuch der Reihe „Little People“ über das Schicksal von Anne Frank ist gut gemeint und in weiten Teilen auch gut gemacht. Mit Illustrationen in schwarz-weiß und knappen, aber treffenden Zeilen führt durch das Leben des jüdischen Mädchens, das während des Nationalsozialismus mit seiner Familie in die Niederlande fliehen musste.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden