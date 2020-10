Stellen Sie sich vor oder erinnern Sie sich zurück: Sie planen, ein Baby zu bekommen. Wen, außer sich selbst, sollten Sie fragen, ob's gerade passt? Den auserwählten Vater? Klar. Sein erstgeborenes Kind? Äh, warum? Seine Ex? Wie bitte?!

Wenn eine Stiefmutter Mutter wird, glauben viele, dabei mitreden zu dürfen. Das ist zwar genauso unverschämt, als wenn ein Chef beim Vorstellungsgespräch die Baby-Frage stellt. Aber das schlechte Gewissen der werdenden Mutter, wenn sie ihre Pläne erst mal für sich behält, ist sicher. In einer Patchworkfamilie sind die Grenzen der Privatsphäre fließend.

So kann es passieren, dass eine der intimsten Entscheidungen, die ein Paar zusammen treffen kann, so öffentlich gehandhabt wird wie ein ungefragt angegrapschter Schwangerenbauch im Supermarkt. „Was sagt denn seine Ex dazu?“, ist die Frage, die schwangeren Stiefmüttern oft noch vor der Frage gestellt wird, ob es denn ein Junge oder ein Mädchen wird.

Die Urlaubsplanung muss abgestimmt werden. Aber auch die Familienplanung?

Tja, was sagt die wohl dazu? Vermutlich das gleiche wie ich selbst, als ich damals erfuhr, dass der Mann die Themen Morgenübelkeit und Dammmassage schon einmal durchgekaut hat: „Shit!"

Wann ist der richtige Zeitpunkt, der Ex zu sagen, dass sie jetzt eigentlich auch Stiefmutter wird? Eine SMS aus dem Kreißsaal „Endlich ein Junge!“ wäre in jeder Hinsicht unangemessen. Eine aus dem Ehebett „Endlich ohne Gummi!“ aber auch.

Eine Bekannte erzählte mir, die Ex ihres Mannes hätte sie angerufen, als sie bereits in den Wehen lag und ihr Tipps für eine schmerzfreie Geburt gegeben. Klingt nett. Der Vater der Kinder beider Frauen war überglücklich über so viel Frauensolidarität. Ihrerseits hat die junge Mutter der Ex kurz danach ausführlich erzählt, wie sie über Stunden vor Schmerzen geschrieen habe. Mir gestand sie, dass sie darauf ziemlich stolz war. Sie glaubte, das spräche für ihren besonders trainierten und sensiblen Beckenboden - Touché!

Die Frage ist: Wer hat die Zügel in der Hand?

Männer kriegen von diesen Quälereien oft gar nichts mit. Also, nicht nur von der Geburt, weil sie vielleicht gar nicht dabei sind. Sondern auch von den verbalen Tritten in die Magengrube unter Müttern. Als ich mein erstes gemeinsames Kind mit meinem Mann bekam, berichtete die Hebamme übrigens, dass der Prozentsatz der Frauen, die auf die Anwesenheit der werdenden Väter bei der Geburt bestehen, bei Getrennten deutlich höher sei: „Die wollen zeigen: Schau, das hast du mir angetan!“ Für die Väter vielleicht noch schmerzhafter als Presswehen ohne PDA.

Normalerweise haben Frauen Zeit, in ihre Mutterrolle hineinzuwachsen - neun Monate. Männer dagegen können sich auf dem Weg zur Vaterschaft sogar selbst überholen: Um innerhalb von drei Monaten zwei Kinder von zwei Frauen zu bekommen, muss man nur Hugh Grant heißen.

Aber das Problem, wenn eine neue Familie innerhalb einer Patchworkfamilie entsteht, ist nicht Zügellosigkeit. Die Frage ist: Wer hat die Zügel in der Hand? Nicht zwangsläufig der Mann.

Eine Frau wird durch die Entscheidung einer anderen Frau, Mutter zu werden, zur Stiefmutter. Im Gegenzug hat die Familienplanung der Stiefmutter natürlich auch ihrerseits Auswirkungen auf das Leben der Ex. Mit dem großen Unterschied, dass diese durch das neue Kind eben nicht auch zur Stiefmutter wird, sondern bleibt, was sie ist: Alleinerziehende, wie man so sagt. Ihre Rolle ist eine Einbahnstraße.

Die Rolle der Stiefmutter, die selbst Mutter wird, ist eine Durchgangsstraße mit einer großen Baustelle.

Sie hatten jetzt immer ein Kind und manchmal zwei

Verkehrstechnische Vergleiche müssen sich bisweilen auch die Männer gefallen lassen: Als eine Freundin ihren Mann bat, ein Besuchswochenende seiner Tochter zu verschieben, weil das Baby krank und sie völlig übernächtigt war, konterte die Ex-Frau mit folgenden Worten: „Das ist ja, als wenn du sagen würdest: Sorry, ich kann den Porsche nicht abbezahlen, weil ich mir jetzt eine Yacht angeschafft habe!“

Weder sah er danach aus wie ein Yachtbesitzer noch wie ein Porschefahrer. Sondern wie ein Mann zwischen zwei Kinderstühlen.

Sie hatten übrigens gar kein Auto. Sie hatten jetzt immer ein Kind und manchmal zwei.

Die Alleinerziehende hatte manchmal eins und manchmal keins.

