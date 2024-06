Für immer Angst, dass jemand geht Manche Erwachsene leiden ihr Leben lang unter der Trennung ihrer Eltern

Als Daniel Schmidts Eltern sich trennten, war er fünf. Ein Kitakind, das kurz vor seiner Einschulung stand. „Für mich kam das völlig überraschend“, erinnert sich der 34-jährige Wirtschaftsinformatiker. Die Mutter hatte sich mit dem Vater gestritten. „Von jetzt auf hier hieß es plötzlich: Wir ziehen aus“, sagt Schmidt, der eigentlich einen anderen Nachnamen hat.

Das, was danach passierte, trägt er immer noch mit sich herum. Wie ein kreisender Gedanke, der sich im Hinterkopf von alleine anschaltet. „Immer dann, wenn im Alltag Konflikte mit meiner Partnerin oder mit Freunden auftreten, dann ist der Schmerz plötzlich wieder präsent.“

Vor einigen Jahren beginnt die Familientherapeutin Inke Hummel einen Blogeintrag mit den Worten: „Ich werde jetzt 40. Die Trennung meiner Eltern liegt über 30 Jahre zurück.“ Sie beklagt darin die fortwährende Trauer darüber, dass ihr Vater sich nach der Scheidung Stück für Stück aus ihrem Leben zurückgezogen hatte.

„Es war so traurig, dass der Papa nie eine Frage stellte zu meinem Leben, meinen Freunden, meinen Hobbys. Weil ich beim Antworten irgendwo die Mama hätte erwähnen können. Stattdessen herrschte Stille, fast immer. Ich wurde älter, aber blieb immer das Kind für ihn. Er kannte mich nicht, wusste nichts mehr von mir; und ich schwieg.“

Die Resonanz, die Hummel auf ihren Blogeintrag und einen darauf folgenden Fernsehauftritt bekommt, ist enorm. „Genauso geht es mir auch“, schreiben ihr unzählige Menschen.

Inke Hummel ist Familientherapeutin, die Scheidung ihrer Eltern prägt sie bis heute. Aber sie hat Methoden entwickelt, damit umzugehen. © Inke Hummel

Für Inke Hummel ist das die Motivation, zusammen mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Julia Theeg das Buch „Wir erwachsenen Trennungskinder“ zu schreiben. Auch zu Daniel Schmidt nimmt sie aus diesem Grund Kontakt auf.

Wie viele Menschen, deren Eltern sich im Laufe ihrer Kindheit getrennt haben, haben Inke Hummel, Daniel Schmidt und die anderen das Gefühl, dass ihnen dadurch ein Stück Lebenssicherheit verloren gegangen ist. Obwohl sie längst erwachsen sind, selbst Kinder haben und teils verantwortungsvolle Jobs, gibt es immer wieder Momente, in denen sie die Vergangenheit einholt. Momente, in denen sie fürchten, innerlich zu zerbrechen und therapeutische Hilfe suchen.

Wallerstein erforschte den „Sleeper Effect“

Die 2012 verstorbene amerikanische Psychologin Judith Wallerstein, die die bekannteste Langzeituntersuchung zum Thema Trennungskinder durchgeführt hat, bezeichnete dies als „Sleeper Effect“. Demnach wirke es bei vielen Kindern zunächst so, als ob sie die Trennung der Eltern innerhalb weniger Jahre gut verkraftet hätten. Doch in einer späteren Lebensphase, in der sie vor einer besonderen Herausforderung stehen, etwa eine ernsthafte Beziehung eingehen möchten, werden sie unverhofft von ihren unterdrückten Gefühlen – Wut, Trauer, Verlustangst – eingeholt.

Inke Hummel beobachtete bei den erwachsenen Trennungskindern, die sie und Julia Theeg interviewten, mehrere gehäuft auftretende Persönlichkeitsmuster: „Viele sind konfliktscheu. Das heißt, sie trauen sich nicht, ihre Meinung gegenüber anderen zu vertreten. Die meisten beklagen außerdem ein geringes Selbstwertgefühl. Einige wurden direkt nach der Trennung in der Schule zu Mobbing-Opfern.“ Am auffälligsten sei, sagt die Familientherapeutin, „dass viele von ihnen Riesenprobleme mit ihren Beziehungen haben, was auch daran liegt, dass sie keine gute Streitkultur entwickelt haben. Weil ihnen entweder Vorbilder fehlten oder weil sie bei jedem Streit Angst bekommen, dass jemand geht.“

Verstärkte Neigung zu Depressionen

2019 kam eine österreichische Übersichtsstudie heraus, die Daten aus 54 internationalen Studien mit insgesamt 500.000 Teilnehmer:innen auswertete. Sie kam zu dem Ergebnis, dass eine Trennung der Eltern das Risiko für Kinder vergrößert, später an einer Depression oder Angststörung zu erkranken. Auch die Neigung zu Suizidversuchen oder -gedanken ist erhöht. Ebenso entwickelten „Trennungskinder“ im späteren Leben „eher“ Probleme mit Alkohol oder Drogen, heißt es.

„Nicht jeder, der eine Trennung durchgemacht hat, leidet auch noch als Erwachsener darunter“, sagt Familientherapeutin Inke Hummel, die auch beruflich mit dem Thema befasst ist. Manche Kinder gingen sogar gestärkt aus der Umbruchsituation heraus. Etwa dann, wenn sie den Schmerz überwunden und mehr Selbstvertrauen erlangt hätten, indem sie beispielsweise selbstständiger wurden.

„Wenn ein Mensch aber mit 20, 30 oder 50 Jahren immer noch unter der Scheidung seiner Eltern leidet, hat dies meist damit zu tun, dass die Trennung nicht gut verarbeitet wurde und/oder diese zu weiteren ungünstigen Lebenskonstellationen geführt hat“, erklärt Hummel.

Verfrühte Sexualität durch Vaterverlust

Dazu zählt, wenn ein Kind durch einen Umzug aus seinem sicheren Umfeld herausgerissen wurde oder der Kontakt zu Vater oder Mutter verloren geht. Auch kann eine Scheidung zu einer ökonomisch prekären Lebenssituation für die Kinder führen. Oft genug reicht das Einkommen der Eltern nicht für zwei separate Haushalte.

Besonders schwerwiegend: Ein nicht enden wollender Streit zwischen den Eltern, der das Kind dauerhaft unter Loyalitätskonflikten und somit permanent unter psychosozialem Stress leiden lässt. Eine weitere Folge: In Deutschland verliert Studien zufolge etwa ein Drittel der Trennungskinder den Kontakt zum Vater.

„Das Resultat einer geschwächten Eltern-Kind-Bindung kann sein, dass viele sich die Anerkennung woanders suchen“, sagt Hummel. Studien zu weiblichen Trennungskindern der Psychologin Judith Wallerstein haben etwa gezeigt, dass diese als Erwachsene dazu neigten, entweder sehr abhängige Liebesverhältnisse einzugehen, in denen sie spürten, wie sehr ihr Gegenüber sie braucht. Oder sie führten eher lose Beziehungen, in die sie weniger Gefühle investierten. Den Vaterverlust gleichen einige Frauen auch durch eine verfrühte Sexualität aus.

Bei Daniel Schmidt kamen mehrere ungünstige Konstellationen zusammen. Nachdem seine Mutter den Vater verlassen hatte, lebte sie zunächst mit ihm und seinem kleinen Bruder in einer Einliegerwohnung bei den Großeltern. In einer neuen Unterkunft zog schnell der neue Partner der Mutter ein. Ein Mann, den Daniel Schmidt bis heute nicht leiden kann. „Einfach, weil er sich nie für mich und meinen Bruder interessiert hat. Er war immer harsch, wenn es darum ging, den Willen meiner Mutter durchzusetzen, ansonsten aber so distanziert, dass er keine engere Bezugsperson werden konnte.“

Was Schmidt aber noch mehr belastet: Auch sein eigener Vater hielt sich emotional stark zurück – wodurch ihm eine wichtige Identifikationsfigur abhandenkam. „Mir hat dadurch jemand gefehlt, der mir bestätigt, dass ich auch mal Dinge gut gemacht habe. Dazu gehören auch ganz banale Sachen wie handwerkliche Tätigkeiten“, sagt er.

Mein Bruder und ich haben uns um Aufmerksamkeit geprügelt. Daniel Schmidt leidet bis heute unter dem Trennungsschmerz

Formal habe der Vater zwar seine Rolle eingenommen. Jedes zweite Wochenende pendelte Schmidt mit seinem Bruder zu ihm. Doch der Vater begnügte sich damit, dass er die beiden vor die Spielkonsole setzte und mit Essen versorgte. Auch die Mutter arbeitete viel.

Oft eskalierte der Streit unter den Brüdern. „Wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes um Aufmerksamkeit geprügelt“, sagt der heute 34-Jährige. Am meisten litt Daniel Schmidt unter „dieser Leere“, die in ihrem Haus geherrscht habe. Seine innere Leere kompensierte er durch Essen. Er wurde übergewichtig und bekam Diabetes, was ihn in der Schule zum Mobbing-Opfer machte.

2019 haben Forscher aus Luxemburg und London mit einer Kohortenstudie festgestellt, dass nach der Trennung der Eltern der Body-Mass-Index (BMI) der Kinder überdurchschnittlich oft anstieg. Das Risiko für Übergewicht erhöhte sich demnach signifikant für von einer Trennung betroffene Kinder.

Am meisten plagten Daniel Schmidt seine Verlustängste. Der Gedanke, dass erneut eine enge Bezugsperson aus seinem Leben verschwinden könnte, belastete ihn. Als Jugendlicher klammerte er sich sehr stark an Freunde. „Wenn du keine engen familiären Bindungen hast, dann bist du viel mehr auf externe Beziehungen angewiesen“, erklärt er. Was einen auch verletzlicher macht, oft wurde seine Gutmütigkeit ausgenutzt. Später entwickelte er eine Arbeitssucht, die ihm zunächst dabei half, nicht zu viel nachzudenken.

Wenn du keine engen familiären Bindungen hast, dann bist du viel mehr auf externe Beziehungen angewiesen. Daniel Schmidt spricht heute offen über seine Verlusterfahrungen

Aus der Kurve flog er mit Mitte 20, als er mehr als vier Jahre eine Beziehung mit einer Frau mit Borderline-Syndrom führte. „Ich hatte ein Helfersyndrom entwickelt. Selbst, wenn meine Freundin sehr abstoßend zu mir war, kümmerte ich mich weiter um sie.“ Eine ungesunde Kombination, durch die er diverse Zwangsstörungen entwickelte, und die schließlich mit einem Aufenthalt in der Psychiatrie endete.

Laut einer weiteren amerikanischen Langzeitstudie der Psychologin Mavis Hetherington haben etwa 20 bis 25 Prozent der Trennungskinder mit dauerhaften Problemen bis ins Erwachsenenalter zu kämpfen. Da diese Daten aus den späten 90er Jahren stammen und sich der Umgang mit Scheidungskindern insgesamt verbessert hat, geht man davon aus, dass die Situation für heutige Trennungskinder besser ausfällt. Vergleichbar gute Studien für Deutschland gibt es allerdings nicht.

Inke Hummel beendete ihren eingangs erwähnten Blogeintrag mit einem Appell an alle getrennt lebenden Eltern: „Es liegt in der Hand und der Verantwortung der Eltern, dass die Beziehung Boden hat.“ Es seien die Eltern, die sich Hilfe suchen müssten. „Die Kinder können nichts für eure Schmerzen! Sie brauchen euch.“

Ich wäre niemals zu Mama und Papa gegangen und hätte gesagt: So kann es nicht weitergehen! Inke Hummel, Familientherapeutin und Scheidungskind

Mit ihrem mittlerweile verstorbenen Vater konnte sie nie über ihre Gefühle sprechen. Bei der Scheidung der Eltern war Hummel neun Jahre alt. Auch bei ihr war es die Mutter, die sich beim Vater emotional nicht gut aufgehoben fühlte und deshalb die Beziehung auflöste. „Er war sehr verletzt und war von seiner Persönlichkeit so gestrickt, dass er meinte, dass eine Frau das gar nicht allein entscheiden kann“, sagt die 46-Jährige.

Sie zog mit ihrer Mutter nach Bonn, ihr Vater wohnte weiterhin in Schleswig-Holstein. Dort besuchte sie ihn nur noch in den Ferien. Ihre Briefe beantwortete er nicht, auch am Telefon zeigte er wenig Interesse an ihrem Leben.

Das Buch © Beltz „Wir erwachsenen Trennungskinder – Prägende Kindheitserfahrungen verstehen und eigene Wege gehen“ von Inke Hummel und Julia Theeg ist bei Beltz erschienen, hat 271 Seiten und kostet 22 Euro. Angereichert mit persönlichen Geschichten, umfasst das Buch die neuesten Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie und Familienforschung. Darin enthalten sind auch Übungen zur Selbst- und Beziehungsarbeit.

Was sie neben der väterlichen Abwesenheit belastete, war die „Harmoniesucht“ in ihrer Familie. „Bei uns gab es keine offenen Streitigkeiten. Ich wäre niemals zu Mama und Papa gegangen und hätte gesagt: So kann es nicht weitergehen, setzt euch bitte zusammen.“ Undenkbar wäre es damals in den 90ern gewesen, ihrem Vater vorzuschlagen, eine Therapie zur Trauerbewältigung zu machen. Stattdessen fing dieser mit dem Trinken an.

Nicht zu streiten, bedeutete allerdings auch für Inke Hummel, alles hinunterzuschlucken. Sie war stets das brave Kind, das niemals aufmuckte, ihren Vater nie kritisierte, aber nach jedem Besuch bei ihm im Zug in Tränen ausbrach, weil er eine so starke emotionale Leere in ihr auslöste. Oft aß sie viel zu wenig, im Nachhinein sagt sie, dass dies ein Anzeichen einer leichten Essstörung war. Kontrolle über den eigenen Körper auszuüben, ist oft das Einzige, was Jugendlichen bleibt, wenn die Kontrolle über das Leben zu entgleiten droht.

Erst als Erwachsene machte sie eine Therapie, auch der Austausch mit anderen Trennungskindern half ihr, das schwierige Kindheitskapitel neu zu sortieren. Seitdem sie eigene Kinder hat, hat sie weniger Angst vor Konflikten. „Im Familienalltag merkt man schnell, dass man Dinge offen austragen muss, weil es sonst überhaupt nicht funktioniert.“

Daniel Schmidt hat immer noch Probleme, Nähe zuzulassen. „Noch heute überkommt mich ein unangenehmes Gefühl, wenn meine Mutter mich umarmen möchte“, sagt er. In einer Therapie lernte er allerdings, seine Ängste zu kontrollieren, sein Verhalten zu reflektieren und mit sich selbst zufrieden zu sein. „Ich weiß jetzt, dass ich mein Glück auf mehrere Beine stellen muss und mich nicht zu stark von der Zuneigung einer Person abhängig machen darf.“ Hinzu kommen eine neue, verständnisvolle Partnerin sowie eine Tochter, die seinem Leben einen neuen Sinn verleiht.

Sein eigener Vater sei zumindest ein sehr guter Großvater geworden, findet er. Der aber leider immer noch nicht über seine Verletzungen sprechen kann.