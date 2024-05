Gabriele von Arnim und die Kunst der Zuversicht „Wir müssen die Demokratiedöser aufstören“

Frau von Arnim, in Ihrem neuen Buch plädieren Sie für die „Kunst der Zuversicht“. Wie zuversichtlich waren Sie, nachdem Sie heute Morgen die Nachrichten gelesen haben?

Oft lese ich erst die Zeitung, dann Gedichte – das hilft, die deprimierenden Nachrichten besser zu ertragen. Eine Freundin meditiert, bevor sie die Welt in sich zulässt. Ich suche mir auch immer wieder gute Nachrichten. Es gibt wunderbare Websites, auf denen erzählt wird, welche Ideen Menschen entwickeln und was sie Tolles versuchen und gestalten in der Welt.

Das heißt nicht, dass man die Wirklichkeit ausblendet. Zuversicht ist kein weltausblendender Optimismus. Ich muss die Welt sehen, wie sie ist und mich dann in den Übungsprozess der Zuversicht begeben.

Wie übt man Zuversicht?

Es gibt doch diesen wunderbaren Film „Perfect Days“ von Wim Wenders. Sein Held, ein Toilettenreiniger, schaut jeden Morgen, wenn er aus dem Haus geht, als Erstes in den Himmel und lächelt. Das setzt den Ton für den Tag. Das will ich mir auch angewöhnen.

Neulich saß ich in einem Café, sah herrliche, vom Wind getriebene Wolken – und mir fiel ein, dass ich morgens nicht als Erstes in den Himmel geguckt und gelächelt hatte. Dieser erste Morgenblick tut gut. Wir brauchen ihn für die Zuversicht.

Zur Person Gabriele von Arnim, 77, wuchs in Hamburg auf. Sie studierte Soziologie und Politik, promovierte und arbeitete zehn Jahre lang als freie Journalistin in New York. 1994 gründete sie den Verein Memento – Initiative KZ-Gedenkstätte Dachau.



Von Arnim war zweimal verheiratet, zuerst mit dem Banker Bernd von Arnim-Mellenau, dann mit dem Journalisten Marin Schulze. Letzteren pflegte sie über zehn Jahre lang. In „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“ setzt sie sich mit dieser Erfahrung auseinander. Zuletzt erschien „Liebe Enkel oder die Kunst der Zuversicht“. Von Arnim ist Mutter einer Tochter. Gabriele von Arnim (c) Ralf Hiemisch © Ralf Hiemisch/Verlag

Wie viel Talent hat der Mensch zur Zuversicht?

Wir Menschen sind auf Zuversicht ausgerichtet. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, verlasse ich mich darauf, dass die Autos bei Rot halten. Ich verlasse mich darauf, dass der Busfahrer mich nicht an die nächste Mauer fährt. Ich verlasse mich darauf, dass kein Flugzeug über mir abstürzt.

Wir würden keine Bar aufmachen, keine Aktien kaufen, keine Marmelade einkochen, wenn wir nicht zuversichtlich wären. Aber die Zuversicht kommt uns in der Welt, wie sie gerade ist, ziemlich abhanden.

Wofür brauchen wir sie?

Ich halte sie für eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit, damit wir ins Handeln kommen. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken und sagen: „Es ist da draußen alles so dunkel und grässlich, ich bleibe lieber gleich in meiner Höhle“, geht die Welt wirklich unter. Das möchte ich nicht, und das möchte ich meinen Enkeln und ihrer Generation nicht zumuten.

Darum habe ich die Pflicht, etwas dagegen zu tun. Der Einzelne kann nicht die ganze Welt verändern. Aber jeder kann gucken, wo er im Kleinen aktiv werden kann, um Menschen zu ermutigen, Kraft zu geben, Gemeinsamkeiten herzustellen. Jeder und jede kann kleine Kreise bilden und gemeinsam überlegen, was man tun kann.

Albert Camus schreibt: ,Die Wirklichkeit der Welt ist unsere gemeinsame Heimat.’ Den Satz möchte ich versuchen zu leben. Gabriele von Arnim

Das klingt nach Arbeit.

Das ist ein Kraftaufwand, aber es gibt einem auch etwas. Man kann aus ganz egoistischen Gründen zuversichtlich sein, denn es geht einem besser, wenn man handelt. Es gibt tolle Aktionen, ich habe auf Instagram einen Mann gesehen, der einmal in der Woche ein Argument der AfD zerpflückt. Wir müssen nur unsere Fantasie befeuern und dürfen nicht so schnell aufgeben.

Und da mein Motto lautet: Ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten, weil das niemandem hilft, kann ich nicht nur herumsitzen und mich grämen. Dann wende ich mich von der Welt ab – und letztlich auch von mir selbst. Darüber hinaus ist Zuversicht auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit.

Wieso?

Unternehmer ohne Zuversicht fahren das Land in die Krise. „Wer Angst hat, kann nicht nach vorne denken“, sagt die Zukunftsforscherin Florence Gaub. Ihre Kollegin Amy Webb beklagt, dass die Deutschen Angst vor Veränderung haben und deshalb nicht so innovativ und risikobereit agieren würden.

Sind Sie auch ein ängstlicher Mensch?

Total. Darum muss ich die Zuversicht so üben. Ich denke, dass Zuversicht gegen die Angst hilft, mit ihr kann man seine Angst bis zu einem gewissen Grad zähmen.

In den zehn Jahren, in denen mein Mann krank war und ich ihn gepflegt habe, hatte ich immer Angst – und es gab ja auch immer einen Grund – eine Embolie, einen Dekubitus … Mir hat die innere Zuversicht gefehlt, darum war die Angst so eine fiese Gefährtin. Damals hätte ich viel mehr Zuversicht üben sollen.

Wenn ich von Menschen wie den belarussischen Frauen oder anderen lese, denke ich: Wie können wir es wagen, zu verzagen? Gabriele von Arnim

Aber die Krankheit Ihres Mannes lief auf den Tod hinaus – wie hätten Sie da zuversichtlicher sein können?

Auf den Tod läuft es bei uns allen hinaus. Ich meine nicht die Zuversicht, dass er hätte heilen können. Sondern die Zuversicht, dass wir die Jahre, die wir noch hatten, mit Anstand und Freude leben könnten. Dass ich nicht bei jedem Kreislaufkollaps gleich in Panik gerate.

Natürlich hat das mit Angst vor dem Tod zu tun, aber auch da kann man vielleicht zuversichtlich sein. Vielleicht ist der Tod gar nicht immer das Schlimmste?

Sie denken heute, dass Sie auch diese schwere Zeit hätten leichter nehmen können?

Der großartige buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh sagt: „If you miss the present moment, you miss your appointment with life.“ Mein Mann und ich haben es immer wieder geschafft, zusammen zu lachen und den Moment zu genießen. Aber ich hätte es gern häufiger gekonnt.

Sie erzählen in Ihrem Buch von Menschen, die Leid und Gewalt erlebt haben – und dennoch zuversichtlich blieben. Wie erklären Sie sich das?

Ich habe unter anderem den syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni getroffen, der in seinem Heimatland gefoltert wurde, fliehen musste und ein Netzwerk von Anwälten gegründet hat, um die Untaten in Syrien zu recherchieren und zu archivieren. Er sagt nicht: „Ich wünsche mir eine andere Zukunft.“ Sondern er sagt: „Ich habe ein Ziel und werde alles tun, um eine andere Zukunft zu ermöglichen.“

Das ist ein großer Unterschied, denn dadurch kommt er ins Handeln, kann aktiv gestalten.

Und wie erklären Sie sich die Zuversicht von Menschen, die gar nicht handeln können, weil sie zum Opfer eines Krieges wurden?

In dem Buch „Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter“ hat Cordelia Dvorák die Briefe der inhaftierten belarussischen Frauen veröffentlicht, die zu Symbolen der Freiheitsbewegung geworden sind. Es ist so beeindruckend zu lesen, wie ausgerechnet diese Frauen, die entwertet, entwürdigt, gedemütigt werden, ihre Zuversicht nicht verlieren.

Vielleicht ist Zuversicht der einzige Halt, wenn man in die Hölle gestoßen wird? In einem Gedicht von Hilde Domin heißt es: „Ich hatte nur eine Rose als Stütze.“ Vielleicht braucht man die Zuversicht als Stütze für den inneren Halt?

Gabriele von Arnim 1994 als Gast in der Sonntagspolittalkshow „19:zehn“. © imago images/United Archives

Ist Zuversicht mehr als Hoffnung?

Der Philosoph Ernst Bloch hat die Unterscheidung für mich auf den Punkt gebracht: „Es gehört zum Wesen der Hoffnung, dass sie enttäuscht werden kann, sonst wäre sie ja Zuversicht.“ Zuversicht ist also offenbar stabiler als Hoffnung, ist in sich gefestigter, hat mit Widerstandskraft zu tun. Zuversicht ist eine innere Haltung, ein innerer Kompass.

Und sie kann eventuell auch in entsetzlichen Momenten stärken. Wenn ich von Menschen wie den belarussischen Frauen oder anderen lese, denke ich: Wie können wir es wagen, zu verzagen? Wir, denen es trotz allem so relativ gut geht in diesem Land? Wie können wir das Leben benörgeln und uns über Nichtigkeiten aufregen?

Wer verärgert ist, macht innerlich zu. Gabriele von Arnim

Passiert Ihnen das trotzdem manchmal?

Natürlich. Kürzlich saß ich im Zug, die Landschaft da draußen war frühlingshaft bezaubernd, überall blühten die Schlehen. Aber ich konnte die Schönheit nicht genießen, weil ich mich so geärgert habe über den ausgefallenen Zug, die Verspätung. Wer verärgert ist, macht innerlich zu. Und ich dachte: Was bin ich für ein verwöhntes Wesen, dass ich mich so über einen verspäteten Zug ärgere, dass ich mich nicht mehr über die Schönheit freuen kann.

Sie sind 77 Jahre alt. Wird es mit zunehmendem Alter leichter, zuversichtlicher zu sein?

Nein, es ist nötiger – denn je älter man wird, desto klarer sieht man die Welt. Früher habe ich viel mehr an der Welt vorbei gedacht, heute denke ich mich mehr in die Welt hinein. Um weiter daran glauben zu können, dass man hier und da mit kleinen Schritten ein bisschen was verändern, vielleicht verbessern kann, ist Zuversicht elementar.

Haben Sie eine Art Urvertrauen, dass am Ende alles gut wird?

Nein. Ich bin nicht gläubig, und ich beneide Menschen, die einen festen Glauben an ein Jenseits oder ein Wiedersehen mit ihren Liebsten nach dem Tod haben, Menschen, die an Gottes gute Schöpfung glauben und sagen: Das alles kann gerade nur ein Zwischenschritt sein. Ich versuche allerdings auch zu denken, dass die aktuellen Bewegungen nur ein Rückschritt vor dem Fortschritt sind.

„Liebe Enkel oder die Kunst der Zuversicht“ erschien im Kjona Verlag. © Kjona Verlag

Ein letztes Aufbäumen des Patriarchats, bevor es abgeschafft wird? Populisten und Despoten scheinen gerade auf Erfolgskurs zu sein.

Ja, aktuell erleben wir auch einen Aufstand der alten weißen Männer, die spüren, dass es ihnen an die Gurgel geht und dass die Evolution hoffentlich bald einen anderen Weg einschlägt. Deswegen müssen sie sich noch einmal mit Desinformationen und Diffamierungen wehren.

Und das ist für die Gegenwart gefährlich. Wenn wir weiter in Freiheit leben wollen, müssen wir etwas dafür tun, die Freiheit zu retten. Wir müssen die Demokratiedöser aufstören, die immer noch denken, die Demokratie sei ein Zustand. Aber sie ist ein work in progress.

Rechtsradikale haben das längst verstanden und unterwandern unsere Institutionen, haben eine ungeheure Präsenz in den sozialen Medien, lügen sich hinein in die Köpfe viel zu vieler Menschen.

Manchmal bin ich tatsächlich froh, dass ich schon so alt bin, dass mir das Schlimmste vielleicht erspart bleibt – Rechtsextreme in der Regierung, die eine klima- und kulturfeindliche, freiheitsberaubende, misogyne Politik betreiben und eine Gesellschaft anstreben, in der zum Beispiel nur deutsche Kinder geboren werden sollen. Aber dann denke ich an meine Enkel und alle anderen und frage mich, was aus ihnen wird.

Wie zuversichtlich sind Sie, wenn Sie auf die Generation Ihrer Enkel blicken?

Ich habe kürzlich eine Statistik gelesen, dass die Mehrheit der 16- bis 26-Jährigen sehr pessimistisch ist im Hinblick auf ihre Zukunft. Das erschreckt mich, denn wenn Kinder nicht zuversichtlich sind, wird es bedrohlich. Aber ich sehe auch diejenigen, die mit Lust in die Welt beißen. Jede Generation hat ihre Herausforderung. Und warum soll ich nicht glauben, dass die junge Generation die politischen und ökologischen Herausforderungen meistern wird.

Welche Tipps können Sie heute für die Verabredung mit dem Leben geben?

Wolken schauen. Mit Freunden schweigen. Als ich einmal sehr erschöpft war, bin ich mit einer Freundin schweigend spazieren gegangen – das war eine tolle Erfahrung! Man hört die Vögel mehr, man sieht genauer, wie das Wasser glitzert oder die Knospen des Kastanienbaums bersten.

Das alles wahrzunehmen, ist für mich wichtig, um die eigene Kraft zu stärken. Und dankbar zu sein dafür, diese Dinge überhaupt um sich haben und genießen zu dürfen. Ich habe auch wieder angefangen, Menschen zum Essen einzuladen. Ich lebe allein, bin nähe- und redebedürftig. Albert Camus schreibt: „Die Wirklichkeit der Welt ist unsere gemeinsame Heimat.“ Den Satz möchte ich versuchen zu leben.

Zur Wirklichkeit der Welt gehört auch das Leid und die Zerstörung.

Ja, und da ich immer mehr daran glaube, dass die Welt ein Energiekosmos ist, müssen wir in Zeiten wie diesen, da so viel Tod und Gewalt in die Welt gebracht wird, versuchen, gute Gegengifte zu brauen: Freundlichkeit, Zuversicht, Güte und Verbundenheit, um ein bisschen ein Gleichgewicht wiederherzustellen.