Ganz Frankreich sucht „die Fliege“ Warum die Jagd nach dem flüchtigen Gangster so schwierig ist

Es ist, als hätte sich „die Fliege“ in Luft aufgelöst. Der mehrfach verurteilte Straftäter Mohamed Amra, bekannt unter dem Spitznamen „die Fliege“, bleibt unauffindbar, nachdem er am Dienstag in einer brutalen Aktion aus einem Gefangenentransport in Nordfrankreich befreit wurde.

Seine vier mutmaßlichen Komplizen lauerten dem Fahrzeug an einer Mautstelle auf, töteten zwei Strafvollzugsbeamte und verletzten drei weitere schwer. Amra sollte an dem Tag vom Gefängnis in Évreux, wo er einsaß, in ein Gericht im rund 60 Kilometer entfernten Rouen zu einer Anhörung gebracht werden.

Frankreichs „Staatsfeind Nummer eins“

Nur rund drei Minuten dauerte der gewaltsame Überfall; dann waren der Häftling und seine Helfer in zwei gestohlenen Autos, die später verkohlt aufgefunden wurden, verschwunden. Seitdem suchen rund 450 Gendarmen und Polizisten in der Region und darüber hinaus nach Frankreichs „Staatsfeind Nummer eins“, wie ihn die Medien nennen. Über Interpol wird auch international nach dem 30-Jährigen gefahndet.

Er ist offenbar wichtig für jemanden. Alain Bauer, Kriminologe über das Motiv für die blutige Befreiung

Alain Bauer, Professor für Kriminologie, zeigte sich in einem Interview wenig überrascht darüber, dass Amra in der Kürze der Zeit noch nicht auffindbar war. Er glaube nicht, so der Experte, dass er sich ins Ausland abgesetzt habe, sondern dass sich der Flüchtige noch in Nordfrankreich befinde. „Wir dürfen nicht vergessen, dass er aus der Region um Rouen stammt, wo er Kontakte und Möglichkeiten hat, unterzutauchen.“ In der Vergangenheit seien Gesuchte, ob nach zehn Tagen oder nach zehn Monaten, oftmals dort entdeckt worden, wo sie ihr familiäres Umfeld oder soziales Netz haben.

Der französische Kriminologe Alain Bauer geht davon aus, dass sich der Flüchtige weiterhin in der Region befindet, in der er am Dienstag befreit wurde. © Alain Bauer

Bleibt die Frage, warum Amra in einer derart aufwändigen, riskanten und blutigen Aktion befreit wurde. „Er war bekannt dafür, gefährlich und gewalttätig zu sein, aber nicht dafür, wichtig zu sein“, so Bauer. „Doch er ist offenbar wichtig für jemanden.“ Dieser Jemand sei von einem beachtlichen Mordinstinkt getrieben, habe „töten wollen“. Anders als bis vor rund 15 Jahren jage der französische Staat dem organisierten Verbrechen, das sich mehr und mehr in hunderte kleine Gruppen auflöse, keine Furcht mehr ein. Es fehle ein starker und strukturierter Zentralstaat, der Drogenhändlerringe entschlossen bekämpfe.

Amra wurde zwar 13 Mal verurteilt, allerdings vor allem wegen Diebstählen, teils mit Einbruch und unter Gewaltanwendung, auch aufgrund illegaler Motorrad-Videos, aber nie in Zusammenhang mit Drogenhandel. Doch es laufen Ermittlungen gegen ihn in zwei Fällen, die damit in Verbindung stehen.

Start-up Drogenhandel

Dabei geht es um den Vorwurf des versuchten Totschlags im Jahr 2022 in Saint-Étienne-du-Rouvray südlich von Rouen sowie um die Entführung und Tötung eines 31-jährigen Drogendealers 2023 in Marseille. Der Körper des Opfers wurde verbrannt in einem Auto gefunden, ermordet worden war er durch einen Kopfschuss. Von seiner Frau hatte ein „Besucher“, der ihr ein Foto ihres gefesselten Mannes gezeigt hatte, 300.000 Euro für seine Freilassung gefordert, wie die Tageszeitung „Le Parisien“ schreibt.

Gesucht von Interpol. Der 30-jährige Mohamed Amra, bekannt unter dem Namen „Die Fliege“ © REUTERS/HANDOUT

Hintergrund des Falls war demnach Betrug bei einer Transaktion mit 90 Kilogramm Cannabis. Amra soll in Verbindung mit einem Clan in Marseille namens „Blacks“ gestanden haben, während er in einer Pariser Haftanstalt einsaß. „Wir waren überrascht festzustellen, dass er in der Lage war, vom Gefängnis aus seine eigenen Leute nach Marseille zu schicken, die mit ausgefeilten technischen Mitteln ausgestattet waren“, wird ein Ermittler anonym zitiert. „Das bestätigt seine kriminelle Dimension.“ Auch in einen weiteren Fall eines versuchten Mordes in Marbella in Spanien im vergangenen Sommer soll der 30-Jährige verwickelt sein.

Wir waren überrascht festzustellen, dass er in der Lage war, vom Gefängnis aus seine eigenen Leute nach Marseille zu schicken. Anonymer Ermittler im Magazin „Le Parisien“

In seinen Augen sei Amra ein „pures Produkt des Start-ups, das der Drogenhandel in Frankreich heute darstellt“, sagte der auf organisierte Kriminalität spezialisierte Journalist Frédéric Ploquin gegenüber dem Fernsehsender „France 3“.

Unklare Motive

Das Profil sei typisch: Alles beginne mit ersten Delikten im Jugendalter, es folgten kleine Diebstähle, dann größere auch unter Gewaltanwendung. Bis es den Betroffenen, „angezogen von dieser enormen kriminellen Maschinerie, die der Drogenhandel ist“, gelinge, in Rekordzeit „zu jemandem zu werden“. Auch Amra habe diesen Weg zurückgelegt, dessen Heimatregion zudem unweit der Hafenstadt Le Havre liege, wo der Kokain-Handel floriere.

Ploquin schloss die Hypothese von Amras Anwalt Hugues Vigier, der zufolge es sich nicht unbedingt um eine Befreiung durch Komplizen gehandelt habe, nicht aus. Er habe mit mehreren seiner Kontakte aus der Gangsterwelt gesprochen, für die die Videoaufnahmen von der Attacke auf den Gefangenentransport nicht eindeutig seien.

Mohamed Amra sei demnach nicht sofort aus dem Kleinlaster gekommen. „Man kann sich auch vorstellen, dass er sich in einem Krieg mit Konkurrenten befindet und man ihn aus anderen Gründen geholt hat: um ihn zum Sprechen zu bringen, Geld von ihm zu verlangen …“

Alain Bauer überzeugt diese Idee nicht. Denn wenige Tage vor dem Überfall versuchte Amra, die Gitterstäbe in seiner Gefängniszelle durchzusägen. „Das zeigt, dass er wirklich fliehen wollte, auch wenn man ihn nicht geholt hätte.“