Geht mein Partner fremd? Nach der Trennung gründet Therese eine Treuetest-Agentur

Ich habe ein Faible für schöne Autos“, sagt Stefan, als er in seinem silbernen Cabriolet vorfährt. „Und für schöne Frauen.“ Ein Großkotz-Spruch. Und doch denkt Therese, als sie Stefan das erste Mal sieht: Der Mann hat was. Wie er groß gewachsen in seinem Cabrio sitzt, so kahl geschoren, als sei auf seinem Kopf nie ein Haar gewachsen. Stefan strahlt einen Charme, eine Gewitztheit und eine Raffinesse aus, die ihresgleichen suchen.