Auf Rebellen anstoßen Nie schäumte Spanien schöner

Während sich alle Welt danach sehnt, mal zur Ruhe zu kommen, bleibt das Jahr für Schaumweinhersteller aufregend bis zum letzten Tag. Ein Drittel des Jahresumsatzes wird Weihnachten und Silvester erzielt oder verpasst. Der Markt ist in Aufruhr: Franzosen trinken weniger Champagner, English Sparkling erobert die internationalen Hotelbars, Formel-1-Piloten duschen in Spumante-Fontänen aus dem Trentino, und in Deutschland werden – völlig zurecht – die jüngsten Höhenflüge des Sektwunders gepriesen.