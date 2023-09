Berlin trifft Novigrad Kroatisch inspiriertes Fine Dining im „Tante Fichte“

Was koche ich heute? Am heimischen Herd hilft meist ein Blick in den Kühlschrank oder in ein Kochbuch. Aber für ehrgeizige Profis ist die Frage weniger banal: Was auf der Speisekarte steht, entscheidet heutzutage über Sieg oder Niederlage, zieht Gäste oder langweilt sie. Kaum ein Küchenchef, der aufwärts strebt, kann auf einen eigenen Stil verzichten, mit dem er sich von der Konkurrenz unterscheidet.