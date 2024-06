Das Salz Vietnams Warum Spitzenköche auf die Fischsauce von Red Boat schwören

Fischsauce ist das Salz Vietnams. Eine Zutat, ohne die nichts geht. Und eine, von der es unzählige regionale Varianten gibt. Die berühmtesten stammen aus dem Süden des Landes. Denn hier schwimmen die kleinen, besonders proteinreichen schwarzen Sardellen im kobaltblauen Wasser, die zusammen mit Salz und sehr viel Zeit zu einer Delikatesse heranreifen.

Zum Beispiel auf der Insel Phu Quoc. Da produziert Cuong Pham die „Red Boat“-Fischsauce. Der Kalifornier kehrte vor ein paar Jahren in die Heimat seiner Eltern zurück, nachdem er Karriere in Silicon Valley gemacht hatte. Und er erfüllte sich dort den Traum, eine besonders reine Fischsauce herzustellen. Bei ihr kommen nur schwarze Anchovis aus Wildfang und gereiftes Meersalz zum Einsatz, keine Konservierungsstoffe oder Zusätze. Ein Jahr fermentiert die Sauce, die auch Stammgast in vielen Gerichten von Tim Raue ist.

Stammgast in Tim Raues Gerichten

Klar, „Red Boat“ kostet locker das Dreifache anderer Fischsaucen im Asia-Markt. Aber sie schmeckt deutlich aromatischer, und entsprechend sparsam kann man sie dosieren. Selbst, wer sie ausgiebig nutzt, wird nach einem Jahr noch was übrighaben. Und kann damit so ziemlich jedes Gericht beleben. Schon ein paar Tropfen Limettensaft nehmen ihr die fischige Schärfe.

Zum Beispiel im klassischen vietnamesischen Dip Nuoc Cham, der von der Sommerrolle über gebratene Garnelen bis zum Nackensteak vom Grill so ziemlich alles in aromatische Aufregung zu versetzen vermag. Dazu 3 EL Fischsauce mit 3 EL Limettensaft, 2 EL Wasser und 2 EL Zucker mischen, eine gehackte Zehe Knoblauch und eine in Ringe geschnittene Chili dazu, gut schütteln und fertig. Hält drei Tage im Kühlschrank.

„Red Boat“-Fischsauce gibt’s in den Filialen von Go Asia, etwa in der Friedrichstr. 140 in Mitte. Oder in gut sortierten Asia-Läden wie Vinh Green Grocery in der Winsstr. 51 in Prenzlauer Berg. 500 ml kosten 14,95 Euro.