Feinkosttest Chocolate Chip Cookies Runder Keks mit Ecken und Kanten

Cookies können, gerade wenn sie von Liebhabern gefertigt sind, Emotionen auffangen und weitertragen wie kaum ein anderes Backwerk. Bereits ihre unregelmäßige Form zeigt an, dass ein Vervollkommnungsprozess noch nicht an sein Ende gelangt ist. Obwohl Cookies rund sind, besitzen sie Ecken und Kanten – geschmacklich vor allem dann, wenn sie mit Schokoladenstückchen gespickt sind. Vermutlich gehört es zu ihrem amerikanischen Erbteil, dass diese Plätzchen in der Regel von allem ein bisschen zu viel enthalten.

Die Folge: Fett und Zucker müssen mit deutlich mehr Salz als üblich in Schach gehalten werden. Unter Hitze eher fixiert denn durchgebacken, sollten diese Kekse aus der Neuen Welt noch erkennbare Zwischenstadien enthalten. Im Idealfall reichen sie von innen weich, fettig und feucht über mürbe Zonen bis zu einer knusprigen Oberfläche. Die Balance hängt maßgeblich von der Qualität der Zutaten ab. Deshalb dürfte der Cookie mit Chocolate Chunks eigentlich kein dankbares Objekt für die Massenproduktion sein.

Völlerei auf amerikanisch: Der Reiz des Cookies besteht auch darin, dass er von allem ein bisschen zu viel enthält. © Getty Images/Yevgen Romanenko

Davon lässt sich die Industrie natürlich nicht beeindrucken – unsere monatliche Testrunde aber ebenso wenig. Sie war durchweg enttäuscht von sterilen Fließband-Erzeugnissen, ob es sich nun um Bioware handelte, um Markenartikel oder Discount-Angebote. Die Jury-Gastgeberin Pamela Strohschein verwies im Fall von Lidls „Sondey“ auf die sandige Textur, eine ihr künstlich erscheinende Süße sowie Schokolade im Stil von Eiskonfekt oder Kalter Hund. Die vermutlich mit Bittermandelaroma frisierten „McDonald’s Triple Choc Cookies“ beschied sie mit einem „mehr Zucker geht nicht rein“.

Das Testergebnis in der Übersicht Spitze Cookies n’Choclate, Stück 3,20 Euro, Herr Koch & Frau Bäckerin, Eisenacher Str. 86, Schöneberg

OOH! Cookies, Dorotheenstraße 43, Mitte Sehr gut Round & Edgy, Rochstraße 3, Mitte, Do/Fr 12-18 Uhr, Sa 11-18 Uhr Gut Cookies, Stück 2,50 Euro, Oslo Kaffeebar, Eichendorffstraße 13, Mitte Mittelmäßig Barcomi‘s Chocolate Chip Cookies, Stück 1,70 Euro, Cynthia Barcomi Café & Kaffeerösterei, Bergmannstr. 21, Kreuzberg

Bohlsener Mühle Cookie Zartbitter, 175 g 2,79 Euro, Alnatura-Märkte

Cookies mit 70 % Ecuador Schokolade, Stück 3,20 Euro, Rausch Schokoladenhaus, Charlottenstraße 60, Mitte

Sofi Bakery, Stück 2,80 Euro, Sophienstraße 21, Mitte Enttäuschend American Style Cookies mit 40% Schokoladen-Nuggets, 225 g 1,19 Euro, Hit-Märkte

Biscotto American Cookies mit 40% Chocolate Chips, 225 g 1,19 Euro, Aldi-Filialen

DeBeukelaer Farmer Cookies mit x-tra viel Schokolade, 150 g 1,59 Euro, Rewe-Märkte

Falcone Cookies 31 % Milk Chocolate Chunks, 200 g 4,50 Euro, Salumeria da Nino, Geisbergstraße 14, Schöneberg

Griesson Fair Cookies 50 % Chocolate Chips, 150 g 1,39 Euro, Rewe-Märkte

Gut&Günstig American Style Cookies mit 40% Schokoladen-Nuggets, 225 g 1,19 Euro, Edeka-Märkte

Ja! Cookies American Style mit Chocolate Chips, 225 g 1,19 Euro, Rewe-Märkte

Linea Natura American Cookies Schokolade, 175 g 3,49 Euro, Alnatura-Märkte

Rewe Beste Wahl Triple Chocolate Soft Cookies, 210 g 1,19 Euro, Rewe-Märkte

Schokocookie, Stück 1,50 Euro, Mehlwurm Bio Vollkornbäckerei, Marheinekehalle, Kreuzberg

Sondey Cookies American Style 40% Schokolade, 225 g 1,19 Euro, Lidl-Filialen

Subway Cookies, Stück 1,25 Euro, Subway-Filialen

Triple Choc Cookies, Stück 1,49 Euro, McCafe, McDonald‘s-Filialen Gastgeber dieses Feinkosttests Restaurant April, Winterfeldstraße 56 (Schöneberg), geöffnet täglich 9.30 bis 23 Uhr, restaurant-april.net

Eine ähnliche Verschwisterung des Lächerlichen mit dem Alarmierenden gelingt „Subway“. Dessen Quantum Zucker („abartig hoch“ nannte es Strohschein) absorbiert jegliche Nuance, einschließlich Salz und künstlicher Vanille. In die Nähe von Glückskeks rückte die Chefin des „April“ die nussharte „Linea natura“. Die Gastgeberin selbst, begnadete Bäckerin – sie stellt stets mindestens zwei Kuchen auf die Theke ihres Schöneberger Restaurants –, mochte schließlich weder in den auf Zwieback schielenden „DeBeukelaer KEX“ noch im wie getrockneter Rohteig wirkenden „Falcone“ mehr sehen als einträgliche Deponien für Backstuben-Reste. Und der staubige „Mehlwurm“-Puck aus Dinkelauszugsmehl könne gut auch von einer Tante stammen, die jeder hat: die, die partout nicht backen kann.

Diffiziles Konstrukt der multiplen Konsistenzen: Für die Massenproduktion eignen sich Cookies nicht

Eine bessere Mischung aus Saftigkeit und Crunch bot „Bohlsener Mühle“. Wiewohl stellenweise trocken und insgesamt eindimensional, sprach für dieses Biogebäcksel ein vernehmlicher Melasse-Ton. Das Exemplar von „Rausch“ sieht aus wie ein Klassiker (und riecht tatsächlich ein bisschen nach Museum). Positiv bemerkbar machte sich der großzügige Anteil von 70-prozentiger Ecuador-Schokolade. Der nicht auffällig gebutterte Getreidekörper jedoch blieb ebenso steif wie „Milka Sensations Cookies”.

Konkurrent „Sofi“ nähert sich im Vorfrühling bereits dem Advent an. Er erweise dem Honigkuchen Respekt, fand Arzu Yavuzyigit, die Inhaberin von „Bilderbuchbrote“, der vorzüglichen Hofbäckerei in Mahlenzien, stelle außerdem ziemlich gewitzt den Geschmack von brauner Butter frei.

Der Tagesspiegel-Feinkosttest Einmal pro Monat erscheint im Tagesspiegel der Feinkosttest von Thomas Platt. Wie das Testobjekt wechseln auch Gastgeber und Jury jedes Mal. Letztere besteht aus Experten aus Gastronomie und Genusshandwerk, gelegentlich bereichern Prominente die Runde mit ihrer Expertise.

Was bei handwerklicher Fertigung alles aus dem Lot geraten kann, illustriert dann „Barcomi‘s“. Der krümelige „Chocolate Chip Cookie“ im CD-Format erweckt den Eindruck, als wäre er schon einmal auseinandergenommen und nicht wieder in den richtigen Proportionen zusammengesetzt worden. Entweder sei diese Miniaturausgabe eines Kuchens nicht kalt genug in den Ofen geschoben worden, argwöhnte Frau Yavuzyigit, oder einfach zu lange gebacken. Ihre Kollegin Anna Plagens vermutete „überrührten Teig“. Er enthalte zu viel Luft und überdies zu wenig Salz. „Lieblos gemacht“, so das Fazit der „Patisserie Du Bonheur“-Chefin.

Er erinnert daran, mit welcher Freude man als Kind rohen Kuchenteig geschleckt hat. Feinkosttest-Chef Thomas Platt über den „Chocolat Chip“ von „OOH! Cookies“

„Das ist ein richtiger Amerikaner“, lobten die Expertinnen gleich darauf einmütig den „Home Baked Cookie“ der „Oslo Kaffeebar“, „außen kross, innen weich, er schmilzt im Mund.“ Allerdings bricht der auf Butter folgende Schokoladen-Ton so unvermittelt ab, wie er begonnen hat. Übrig bleibt für einen Moment beinahe so etwas wie verbrannter Kakao, eine Note, die man manchmal auch bei der US-Marke „Hershey‘s“ schmeckt.

Mit den voluminösen „Round & Edgy“ und „OOH! Cookies“ betritt man das Gebiet der vollständigen Mahlzeit. Beide sind extrem gehaltvoll, knusprig sowie „really chewy“. Sie schließen qualitativ zu den berühmten New Yorker Vorbildern „Levain Bakery“ und „Chip City“ auf. Bei „OOH!“ stoßen die Zähne auf einen besonders weichen Kern. Er erinnert daran, mit welcher Freude man als Kind rohen Kuchenteig geschleckt hat. Demgegenüber gibt „Round & Edgy“ Schokolade und Nuss viel Raum, sodass beim Kauen ein cremiger Gianduja-Effekt entsteht. Jan Diekmann von „Jones Ice Cream“ lobte den Meersalz-Crisp als zusätzlichen Reiz, wenngleich es durchaus mehr davon hätte sein dürfen.

Jones’ berühmte „Milk Choco Fleur de Sel Cookies“ sind in der Schöneberger Goltzstraße vorerst nicht zu haben (beziehungsweise derzeit bloß als Eiscreme), aber mit der zarten Interpretation von „Herr Koch & Frau Bäckerin“ gibt es nicht weit entfernt ebenfalls ein Rundstück aus der Gourmet-Liga.

Bei Tessa Jacobsens feinsinniger Version mag man sich über den Mineralgehalt streiten, über die Delikatesse freilich nicht. Außer Frage steht auch, dass die verwendete normannische Butter gemeinsam mit echter Vanille das stilgerecht eingesetzte Karamell gar nicht erst in die bräsige Breite gehen lässt. Vergleichbar mit der inneren Montage, der Verlagerung des Schärfebereichs in einer Filmszene, wird der Fokus nacheinander auf die verschiedenen Texturen gerichtet, beginnend mit ordentlichem Biss durch eine krosse Kruste. Wenn dann die aromatischen Impulse hinzutreten, fühlt man sich unversehens veranlasst, ein weitaus größeres Ganzes anzunehmen. Ganz ohne Illusion gibt es halt keinen Genuss.