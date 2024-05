Feinkosttest Granola Müsli aus dem Backofen

Die Morgenstunde hat so manches im Munde. Beileibe nicht immer ist es Gold. Diese Einschränkung gilt nicht für den Hafer, der da seine goldene Stunde hat. Seit einiger Zeit unternimmt er in Form von Granola Schritte in die kulinarische Richtung. Es handelt sich dabei um Müsli aus dem Backofen, im Handel gerne auch Knuspermüsli genannt. Von Haferbrei, Bircher Müsli und Porridge dürfte er durch die Aufregung, die seine knackig-klebrige Beschaffenheit im Mund veranstaltet, deutlich genug geschieden sein.