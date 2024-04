Fürst Pücklers Erbe Hochgenuss im Gourmetrestaurant „Lou“ in Branitz

S o kurz nach 17 Uhr verabschieden sich die letzten Gäste, die auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen vorbeikamen. Da geht es in der Küche schon auf Hochtouren weiter. Tim Sillack und sein Team fangen an, den Abendservice vorzubereiten. ­Töpfe klappern, Pfannen zischen. Am späten Nachmittag verwandelt sich das frisch renovierte Cavalierhaus mit seinen schmucken Türmchen und stolzen Giebeln, das gleich neben dem berühmten Schloss Branitz steht, ins „Lou“ – ein ehrgeiziges Gourmetrestaurant.