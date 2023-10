Genuss-Tipp Die Rückkehr des Mont d’Or

Warum der Herbst so wunderbar ist? Zum Beispiel, weil es dann wieder den Schachtelkäse Mont d’Or aus dem französischen Jura gibt. Aus Rohmilch hergestellt, reift er umgeben von einem würzigen Ring aus Fichtenholz, in einer Dose aus Fichtenspan kommt er in den Handel. Und so kann man den Mont d’Or auch in den Ofen schieben, wo er sich nach kurzer Zeit in ein cremiges Fondue verwandelt. Den Käse dazu und alle Tricks drumherum gibt es bei „La Cantine d’Augusta“. Dort kann man sich eine Schachtel für zu Hause kaufen (15,90 Euro) oder nach Vorbestellung (24 Stunden) gleich ein ganzes Menü für Zwei mitnehmen: Mont d’Or, eine halbe Jura-Räucherwurst Morteau, Salat-Mix und Kartoffeln (15,90 Euro pro Person). Nach einer knappen halben Stunde im Ofen kann das Auslöffeln beginnen. Passenden Wein kann man auch im Laden von „Augusta“ aussuchen, Suchrichtung: Jura weiß. Wer sich den herbstlich duftenden Mont d’Or lieber vorsetzen lassen will, wechselt einfach rüber ins Restaurant.

La Cantine d’Augusta, Langenscheidtstr. 6/6a, Schöneberg, Laden: Di-Do 12-20, Fr 10-20, Sa 10-19 Uhr. Restaurant: Di-Fr 16-24, Sa 10-24 Uhr