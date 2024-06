Hype um Smashburger Aus „Goldies“ wird eine bundesweite Kette

Wie viele Erfolgsgeschichten beginnt auch diese mit einem Missverständnis. Eine Pommesbude betreiben, dachten sich Vladislav Gachyn und Kajo Hiesl, das könne ja wohl so stressig nicht werden. Und wenn sie sich mit einer Sache auskannten, dann mit Stress. Sie standen lange gemeinsam in der Küche des Drei-Sterne-Restaurants „Aqua“ in Wolfsburg. „Wenn da neben dir ein Feuer ausbricht, bleibst du trotzdem am Posten stehen“, erinnert sich Gachyn.

2017 eröffneten sie das „Goldies“ auf der Oranienstraße. Weil: „Es werden so viele Pommes in Deutschland gegessen, aber kaum einer gibt sich Mühe damit“, sagt Gachyn. Hiesl und er schon.

Die ersten Jahre schwitzten sie 80 Stunden die Woche an der Fritteuse. Mittlerweile arbeiten 70 Menschen in fünf Filialen für sie. Noch dieses Jahr sollen zwei weitere in Berlin und als Franchise neue in Frankfurt, Düsseldorf, München und Hamburg folgen. Eine fette Karriere also.

Pommes, mit denen man protzen kann: Bei „Goldies“ gibt es Fritten auch mit Trüffel. Aber nur in der Filiale in der Oranienstr. 6. © F. Anthea Schaap

Ihr erstes Produkt, Belgische Pommes aus frischen Kartoffeln, erwies sich dabei als überraschend komplex. „Man muss die zweimal frittieren“, erklärt Gachyn, „beim ersten Mal bekommen sie nur eine ledrige Haut“. Das sei eher wie Kochen, die Feuchtigkeit bleibt drin – knusprig wird da nichts. Deshalb müssten sie auskühlen, ausdampfen und nochmal in die belgische Folter, Küchensprache für Fritteuse. Damit sie da auch jeden Tag gleich bräunen, wechseln sie das Pflanzenöl immer nur zu einem Drittel. „Das Sauerteigprinzip“, sagt Gachyn. Anfangs nahmen sie sogar Rindernierenfett, das erwies sich aber als zu kompliziert, weil ja auch viele Vegetarier zu ihnen kamen.

Am besten schmeckt die Kartoffel nach 4 Monaten bei 7 Grad

Auch von Kartoffeln, dachten sie, hätten sie hinlänglich Ahnung. Immerhin verarbeiteten sie im „Aqua“ einst acht verschiedene Sorten, darunter viele alte. Doch neben der Suche nach der richtigen Knolle (sie verwenden die vorwiegend festkochende Agria) und der richtigen Größe überraschte sie die Wichtigkeit der Lagerung. „Wenn es zu kühl ist, steigt der Zuckergehalt. Wenn zu warm gelagert wird, sprießt sie“, erklärt Hisel. Optimal seien sieben Grad – so wie in Omas Kartoffelkeller. „Wir mussten viele wegschmeißen, bis wir das raus hatten“. Am besten schmeckt die Kartoffel nach vier Monaten, dann sei sie kompakter und hätte weniger Stärke.

Mit ihren Premium-Pommes in der Oranienstraße hatten sie sich bald eine stabile Fanbase frittiert. Sie waren die Typen aus der Spitzenküche, die Trüffel auf die Pommes hobeln. Das nächste Problem war Personal: „Versuch mal jemanden zu finden, der gut ist und Bock hat, in der Pommesbude zu arbeiten“, sagt Hiesl. Das änderte sich erst, als ihr Betrieb wuchs – und das Angebot.

Smashburger sind in den USA der Standard. Als „Goldies“ die ersten in Berlin brutzelte, ging ein Hype los. © F. Anthea Schaap

Richtig los ging der Rummel, als sie ein zweites Produkt auf den Markt brachten: Smashburger. Sie waren wohl die ersten, die in Berlin die Pattys auf dem Grill flachdrückten, damit sie eine knusprige Kruste bekamen. Auf die zweite Filiale in der Graefestraße folgte bald der Imbiss auf dem Ku‘damm, jetzt ist eine in der Grünberger Straße dazugekommen. Dort gibt es sogar Sitzplätze.

Das große M als Vorbild

In den USA, sagt Gachyn, sei der Smashburger fast Standard. In New York sei zwar der „medium“ gegrillte Steakhouse-Burger gängig, wenn man über Land fahre, aber schon nicht mehr. In den Diners der „Flyover States“ werde fleißig mit dem Spatel auf den Griddle, die Grillplatte, gedrückt – bis das Fett zischt. Ohnehin müsse man sich den Burger in den USA wie die Wurst in Deutschland vorstellen: Es gibt unzählige regionale Varianten.

Hier geht’s zu Goldies Belgische Pommes aus frischen Kartoffeln mit Toppings wie Kimchi, Trüffel oder Peking-Ente sowie knuspriges Hühnchen gibt es in der Oranienstr. 6 in Kreuzberg. Smashburger brutzeln in der Graefestr. 93, am Ku’damm 229 und in der Grünberger Str. 52. In diesen drei Filialen sind die Pommes jedoch einfacher zubereitet.

Die Basisversion bei Goldies ist einer überregionalen Variante entlehnt: Ihrem Geschmacksbild nach erinnert sie durchaus an „McDonald’s“-Cheeseburger, nur dass sie dank hochwertiger Zutaten und achtsamer Zubereitung deutlich besser schmeckt. Und das Doppelte kostet.

Heute stehen Gachyn und Hiesl nicht mehr an der Fritteuse, dafür aber oft vor der Kamera. Einmal die Woche veröffentlichen sie auf Youtube Filme über Fastfood in Berlin und in der ganzen Welt. Dass man nicht nur gute Kartoffeln, sondern auch gutes Marketing brauche, war ihnen schon zu Beginn klar. Ihren Slogan, „Best Bad Food in Town“ erfand noch die Werbeagentur Dojo für sie, die seinerzeit auch „Mustafa’s Gemüsekebap“ am Mehringdamm endlose Schlangen und Einträge in alle Reiseführer bescherte.

Mittlerweile produzieren sie ihren Content selbst, haben einen festangestellten Kameramann im Team und 36.000 Follower. Manche ihrer Videos werden weit über 100.000-mal geklickt. Vielleicht die nächste Marktlücke: Premium-Fastfood-Youtuber.