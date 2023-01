Japanische Zitrusfrucht Yuzu Liebten schon die Samurai

Was in ihr steckt, sieht man ihr gar nicht an. Bisschen pummelig kommt die Yuzu zunächst daher, ihre Haut grobporig und manchmal etwas pockennarbig. Deutlich kleiner als eine Orange ist die japanische Zitrusfrucht, meist kaum größer als eine Mandarine. Die Farbe leuchtet nicht so strahlend gelb wie die einer Zitrone, dennoch ist sie einzigartig. Denn aromatisch stiehlt sie allen die Schau.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden