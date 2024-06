Junge vietdeutsche Gastronomen „Wir nennen uns Imbiss-Kids“

Ob sie ihre goldbraunen, knusprig ausgebackenen Enten wirklich ins Schaufenster in der Invalidenstraße hängen sollten, das hat Thu Thuy Pham vor der Eröffnung Kopfzerbrechen bereitet. Zumal daneben noch ein krosser Schweinebauch am Fleischerhaken baumelt. Was würden Veganer denken, Klimabewegte, Tierschützer – oder, ganz allgemein: die Mehrheitsgesellschaft?