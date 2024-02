Kulinarischer Kalender Amphorenweine, Fermente mit Musik und ein Nachschlag Italien

17.2. Löwentanz zum Jahr des Drachen in der Markthalle Neun

Zu den Feierlichkeiten rund ums Chinese New Year gehört der Löwentanz. Er soll böse Geister fernhalten sowie Glück und Wohlstand verheißen. Das ideale Vorspiel vor dem gemeinsamen Essen – und so kann man es in der „Markthalle Neun“ auch erleben. Auf die Tatzen gestellt hat das Spektakel der Bao Gao Club, der dort eine Kantine mit chinesischen Teigtaschen betreibt. Zur Feier des Tages wird die Speisekarte erweitert: Es gibt die nur selten zu findenden Soup Dumplings Xiaolongbao, bei denen der Teig Fleischfüllung und Brühe zugleich umschließt. Aus genau 18 Faltungen, sonst würde die Spitze des Dumplings zu dick, entsteht ein kleines Nudelkunstwerk. Und so wird es gegessen: Anheben, ein kleines Loch hineinbeißen, Brühe schlürfen, Dumpling essen. Außerdem und nur an diesem Samstag im Angebot ist Lo bak go, ein klassisches Dim-Sum-Gericht, bei dem aus zerkleinertem weißem Rettich und Reismehl ein würziger Kuchen entsteht.

Bao Gao Club in der Markthalle Neun, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg, 11.30 Uhr Löwentanz, 12-20 Uhr Essen

24.2. Georgische Weinprobe bei 8000 Vintages

8000 Vintages bringt mit Laden und Weinbar eine georgische Flaschenvielfalt nach Berlin, wie sie sonst nur am Ursprung des Weinbaus selbst zu finden ist. Und weil Gastfreundschaft unbedingt dazu gehört, kommen drei junge Winzer nach Kreuzberg, um ihre Weine selbst vorzustellen. Dazu werden weitere Positionen aus dem Sortiment vom 8000 Vintages geöffnet. Einen Tag lang eintauchen in Charakterweine zwischen Tradition und Moderne.

8000vintages, Großbeerenstraße 27A, Kreuzberg, Eintritt 5 Euro. 12-18 Uhr

Geografie für Genuss-Menschen: In der georgischen Weinbar 8000vintages kommen Winzer zu Gast, um ihre Weine vorzustellen. © 8000vintages

23./24.3. Equinox-Fermentationsdinner bei Mimi Ferments

Zur Tagundnachtgleiche lädt Mimi Ferments zu einem besonderen Dinner: Reiko Kanazawa und Yuki Nishino arrangieren ein mehrgängiges Menü, bei dem sie regionale deutsche Zutaten und Fermentiertes aus Mimis Labor verarbeiten sowie Wildkräuter von Florinn Bareth. Mit dabei: Chirashi-Sushi mit Kombucha und Heilkräftige Suppe. Vorneweg gibt es experimentelle Musik sowie eine Performance von Raed Yassin. Tickets 120 Euro. Ab 18 Uhr

Mimi Ferments, Oudenarder Straße 16, Haus C7, Wedding

Bis 6.4. Abschied von der Trattoria Paparazzi

Nachschlag im „Paparazzi“: Da sich die Geschäftsübergabe verzögert, kocht Doris Burneleit noch bis zum 6. April weiter. An diesem Tag vor 37 Jahren hat sie das erste und einzige italienische Restaurant in der damaligen DDR in Köpenick eröffnet. Bleibt noch etwas Zeit, sich von einer besonderen Köchin und ihrer Liebe zur Küche Italiens zu verabschieden.

Trattoria Paparazzi, Lehmbruckstr. 9, Friedrichshain, Do, Fr, Sa ab 17.30 Uhr