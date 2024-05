Meer erleben Wo Rügen am besten schmeckt

Diese Geschichte über Rügen beginnt nicht auf Rügen. Sondern einige Ruderschläge entfernt. Den Bootsanleger der Insel Öhe trennen genau 33 Meter Wasser vom Bollwerk in Schaprode. Ein paar hellbraune Rinder mit imposanten Hörnern und zotteligem Fell stehen am Ufer und grasen genüsslich auf den Salzwiesen, als würden sie posieren für die Touristen, die hier aus der Fähre von Hiddensee steigen. Kaum jemand zückt da nicht das Handy, um das Idyll zu fotografieren. So schön, das Landleben.

Hier, ganz im Westen ist es ruhig auf Rügen. Rustikale Walmdachhäuser und reetgedeckte Backstein-Höfe ducken sich vor dem Wind, der über die weiten Felder pfeift. Oben am Himmel ziehen die Kraniche ihre Runden. Noch ruhiger ist es nur auf Öhe, wo die Rinder wohnen, zusammen mit einer Herde Schafe und der Familie Schilling.

Vom Bootsanleger führt eine Allee aus alten Eichen ins Innere des Eilands. Mathias Schilling durchmisst sie mit zügigen Schritten. „Die haben meine Urgroßtanten gepflanzt“, sagt der 43-jährige Inselbauer. „Sie sagten, auf der Öhe dürfe kein Baum gefällt werden.“ Tut er nicht. Und setzt ihr Werk fort. Vor zwei Jahren hat er 800 Setzlinge gepflanzt, den trockenen Sommer überlebte nur ein Drittel. Weitermachen will er trotzdem.

Gasthausretter und Multiunternehmer: Nicolle und Matthias Schilling. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Dorfidylle: Schaprode im Nordwesten Rügens. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Mit seiner Frau und seinen Töchtern lebt er im Schnitterhaus, wo in früheren Zeiten die Saisonarbeiter übernachteten. Gegenüber im alten Gutshaus wohnen seine Eltern, wenn sie zu Besuch kommen. Es gebe immer zwei Blickrichtungen, sagt Schilling: Einmal von Schaprode auf die Insel. „Da denkt man: wie schön“. Und wenn man auf der Insel ist. „Da denke ich: Kann ich davon leben?“

Davon leben. Wie das genau funktionieren kann, dazu hat sich Mathias Schilling so einiges einfallen lassen in den letzten fast 20 Jahren. Losgelegt hat er als Landwirt. Mit Bio-Rinderzucht in Mutterkuhhaltung genau genommen. Esel, so heißt seine älteste Kuh, grast immer noch auf Öhe. Seine Töchter durften entscheiden, welches Tier das Gnadenbrot bekommt.

„Schillings Gasthof“ – vom Züchter zum Gastronomen

Zwar war das Fleisch sofort begehrt, wurde von Spitzenköchen in Berlin gelobt und bei den besten Händlern verkauft, doch damit kam er nicht recht weiter. „Keine Marktrelevanz“, bilanziert Schilling knapp. Landwirtschaftlich wachsen ging nicht. Er bekam keine Flächen, sein Kapitalbedarf war hoch, der Umsatz wuchs langsam. Denn bis aus einem neugeborenen Rind ein verkauftes Steak wird, dauert es Jahre. Davon konnten er und seine Familie schon mal nicht leben.

Pendelbewegung: Nicolle Schilling auf dem Arbeitsweg zwischen Insel Öhe und dem Gasthof in Schaprode. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Nachhaltige Tierhaltung: Das Fleisch wurde von Spitzenköchen aus Berlin gelobt. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Eine neue Vermarktungsstrategie musste her. Da fiel ihm auf, dass die Gastronomen in Berlin begannen, Geschichten wie seine zu erzählen. Nämlich von besonderen Produkten aus der Region, von engagierten Erzeugern, die etwas auf die Beine stellen. Das könne er doch gleich selbst, dachte er. Und als dann ausgerechnet in Schaprode der Dorfgasthof zum Verkauf stand, in dem schon Stummfilmstar Asta Nielsen und viel später Nobelpreisträger Günter Grass einkehrten, schlugen die Schillings zu.

Acht Wochen entrümpelten seine Frau und er das rote Wirtshaus mit den Sommerlinden vor der Tür, hängten alte Lampen auf, kehrten die historische Bausubstanz hervor – und schlossen den Kreislauf: Das Fleisch ihrer Rinder grillten, brieten, schmorten oder wursteten sie fortan einfach selbst.

Mittlerweile sind sie Gasthausretter und Multiunternehmer in einer Gegend, in der außer Ferienwohnung-Vermietung sonst nicht mehr viel los wäre. In Schaprode bewirtschaften sie den alten Gasthof mit Biergarten, daneben gibt es einen Hofladen für die eigenen und andere regionale Produkte und um die Ecke eine Fischbude, in der man bekommt, was die Fischer von der Nachbarinsel aus dem Meer gezogen haben. Den Verein „Hiddenseer Kutterfischer“ hat Schilling ebenfalls mitgegründet. Noch so ein Kreislauf.

Erst war die Insel, der Gasthof kam später hinzu: Schillings Gasthof in Schaprode © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Das war erst der Anfang. Drüben auf Hiddensee hat er drei Restaurants, zwei Cafés und Hofläden. Und sogar in Stralsund einen Deli und einen Hofladen. Wichtig sei ihm, dass er das Haus jeweils kaufen könne. „Hab ich mir von McDonald’s abgeschaut.“ Und dass er den Kirchturm von Schaprode sehen könne. Jedenfalls theoretisch.

Praktisch ist er ein Pionier. Seiner Familie gehört die Insel Öhe seit 700 Jahren. Ackerbau wurde immer betrieben, es gab sogar mal eine Lorenbahn, mit Kähnen wurden Getreide und Zuckerrüben nach Stralsund gebracht. Weil die Insel so klein war, sie misst 75 Hektar, wurde die Familie von der DDR nicht enteignet, der Vater ein staatlich geprüfter Rinderzüchter, machte rüber, wurde Landarzt in Schleswig-Holstein. Da war die Öhe der Ort, an dem die Familie Sommerferien machte.

Nach der Wende war es mit den gemütlichen Ferien vorbei, dann musste auch Mathias Schilling anpacken. „Mit zehn bin ich zum ersten Mal mit dem Mähdrescher die ganze Nacht gefahren.“ Nach der Schule ging er nach Berlin, lernte Hotelkaufmann im „Interconti“, machte sein Abi nach, studierte Landwirtschaft an der Humboldt-Uni und schaffte es, seine Frau Nicolle, die ziemlich glücklich war mit ihrem Job im Investmentbanking, zu überreden, auf eine einsame Insel zu ziehen, und es mit der Landwirtschaft zu versuchen.

Nur wenn man alles verwertet, kann man von der Landschirtschaft auf der Insel Öhe leben. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Solange der Vorrat reicht: Im Hofladen verkaufen die Schillings Salami vom eigenen Rind. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Heute sind sie die ersten auf Öhe, die davon auch leben können. Das gehe aber nur, wenn man alles verwertet, erklärt Schilling. Für jedes Teilstück hat er ein eigenes Produkt auf der Karte. Aus Filet, Entrecôte und Rumpsteak machen sie Steaks. Und wenn die aus sind, sind sie eben aus. Die Vorderteile wolfen sie für Burger und Currywurst. Aus der Oberschale klopfen sie Schnitzel, die Unterschale rollen sie zu Rouladen. Von den Lämmern grillen sie Döner aus der Keule, schmoren Schulter und Haxe und aus den Herzen gelegentlich Ragout. Salami trocknen sie auch, die verkaufen sie dann in den Hofläden.

60 Mitarbeitende haben die Schillings, und 300 Rinder. Gerade bereitet Mathias Schilling die Fähre Sorgen, mit der er seine Tiere von der Öhe nach Rügen transportiert. Seit 1958 ist sie in Betrieb. Wie lange der rostige Kahn noch durchhält, weiß keiner. Und wann der neue fertig wird auch nicht. Wie soll er dann seine Rinder die 33 Meter nach Rügen bekommen? Als Inselbauer bleibt jeder Tag ein Abenteuer.

Bessere Vermarktung für die Fischer: Schilling hat den Verein „Hiddenseer Kutterfisch“ mitgegründet. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

„Strandhalle“ – Küche statt Kirche, der Chef hat sich früh entschieden

Andere Inselseite, andere Betriebsamkeit. In Binz an der Ostküste Rügens reihen sich die verspielten Villen aus der großen Zeit der Seebäder aneinander, mit ihren weißen Giebeln, Balkonen und Veranden. Toni Münsterteicher ist gerade auf dem Weg nach Spanien. Mit dem Wohnmobil, erzählt er am Telefon. Macht er gern, wenn der Sommer auf Rügen sich dem Ende neigt. Dass sein Restaurant, die am Ende der Binzer Promenade gelegene „Strandhalle“, längst auch ohne den Chef am Herd läuft, das hat er hinlänglich bewiesen. 1997 kam der Ostwestfale auf die Insel. Ursprünglich wollte er mal Priester werden, entschied sich dann aber für den Kochberuf – der Liebe wegen.

Klassiker an der Promenade in Binz: das Restaurant Strandhalle. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Seine Frau Jana leitet das Restaurant, sein Sohn Toni Junior mittlerweile die Küche. Als der Senior eröffnete, war die erste Reihe an der Promenade noch gesäumt von Ruinen, dann bald von Baukränen, jetzt strahlen die weißen Villen mit Meerblick links und rechts um die Wette.

Hinlänglich präsent ist der 81-Jährige nach wie vor. Auf der Speisekarte etwa. Hier sind nicht nur unumstößliche Klassiker des Hauses, sondern auch seine Philosophie niedergeschrieben. Dazu hat Münsterteicher ein spezielles Signatursystem entwickelt und zusätzlich Kommentare angefügt.

Ein bisschen Omas gute Stube, ein bisschen Flohmarkt: Die Strandhalle ist ein eigenes Universum. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Einmal gibt es ein Copyright-Zeichen für Gerichte, die er selbst erdacht hat. Darunter fällt etwa die Birnen-Sellerie-Cremesuppe mit Selleriestroh, Croutons und Sahnehäubchen („nicht mehr wegzudenken“) oder der Ostseedorsch unter Kartoffel-Rosmarinkruste („unser am häufigsten kopiertes Gericht auf Rügen“).

Dann gibt es Lieblingsspeisen der Gäste, markiert mit einem Herz. Etwa bei „Lothar’s Leibgericht“, ein von der Gräte gerupfter Ostseedorsch unter einen Kartoffel-Erbsenstampf gehoben mit viel Seemannsromantik: Tante Lydia kochte es, wenn ihr Mann vom Fang nach Hause kam.

Mit Herz markiert: Münsterteichers Edel-Variante des Labskaus mit Kalbsmedaillons, Kräutermatjestatar und Spiegelei auf Rote Beete-Kartoffelstampf nebst Gewürzgurke. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Münsterteichers Strandhalle ist ein eigenes Universum. Auch vom Ambiente. Von außen ist der verspielte Holzpavillon mit dem spitzen Giebel eine Zierde der Promenade am südlichen Ende der Bucht. Früher war hier der Speise- und Tanzsaal des Hotels Seeschloss nebenan, im Winter lagerten man dort die Strandkörbe.

Heute ist die Halle üppig ausstaffiert mit allerlei Krimskrams. Kein Quadratzentimeter ohne Deko. Runde Holztische, plüschige Sofas und Stehlampen. Bootsmodelle im Regal und Ölschinken an der Wand. Stürme, Schiffe, Wolkenberge. Das ist ein bisschen Omas gute Stube, ein bisschen Flohmarkt. Und jeder Platz besetzt. Immer.

Wegen – vielleicht auch Trotz – des ganz speziellen Charmes des Hauses. Wenn der mit Herz markierte Edel-Labskaus mit Kalbsmedaillon („Kein Vergleich zur klassischen Labskauspampe“) nicht restlos weggeputzt ist, ermahnt die Kellnerin den Gast: „Aufessen!“ Es klingt nur halb nach Scherz.

Denn auch das ist einer von Münsterteichers gastronomischen Glaubenssätzen: Obschon er fein-bürgerliche Küche zu kleinbürgerlichen Preisen serviert, kommen die in großbürgerlichen Portionen auf den Tisch.

„Freustil“ – weil „Freistil“ zu sehr nach Möbelmarke klang

Den Witz kennt man eher von Kneipen. Ein Leuchtschild mit geschwungenen Lettern: „Sorry, we’re open“. Rot leuchtet es aus einem Fenster im Erdgeschoss des „Hotel Vier Jahreszeiten“ in der Zeppelinstraße. Hier serviert das Restaurant „Freustil“ eine Gourmet-Küche, so heiter wie die verspielte Bäderarchitektur in Binz.

Ralf Haug schafft hier etwas Ungewöhnliches: Kochen mit hohem Anspruch, in einem Ferienort mit den üblichen saisonalen Schwankungen und ohne Hotel im Hintergrund, das mal was zuschießt, wenn Saure-Gurken-Zeit ist. Denn das „Freustil“ betreibt er mit seiner Frau selbstständig. Das Hotel ist lediglich Vermieter.

Hat den einzigen Michelin-Stern nach Rügen geholt: Freustil-Chef Ralf Haug. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Ausreserviert sind sie praktisch immer. „Morgen sogar überbucht. Ich hoffe schon bei jedem Anruf, dass wer absagt“, sagt Ralf Haug nach der Mittagsschicht. Mit seiner Pudelmütze sieht er aus, als wäre er gerade vom Kutter gesprungen, dabei stammt er aus dem Schwarzwald.

Nach der Lehre eröffnete er in Wasserburg ein Restaurant, „aber da waren die Leute so geizig. Die wollten nur Flädlesuppe und Brunch am Wochenende.“ Nicht das, was dem ehrgeizigen jungen Koch vorschwebte. Er zog weiter, an die Ostsee. Auf Usedom übernahm er die „Nixe“, kochte einen modernen Regionalstil, der ihm einen Michelin-Stern einbrachte. Dann wechselte er nach Rügen, wo er nun seit elf Jahren das beste Restaurant auf Deutschlands größter Insel führt.

Diese Gourmet-Schwere aufbrechen: freundlich-verspielte Inneneinrichtung. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

„Eigentlich wollten wir es Freistil nennen“, erzählt Haug. Aber das klang so nach Möbelmarke. Und irgendwie passte das mit dem Freuen im Namen, denn mit dem neuen Restaurant löste er sich von der Strenge des Regionalkonzepts, das er zuvor verfolgte. Im Winter nur Lagergemüse, Zwiebeln, Bete und Sellerie aus der Gegend? Wollte er irgendwann nicht mehr. Er habe so manchen Trend mitgemacht, sagt Haug. Weil er abends im Service aber oft an der Spüle steht, sieht er ganz genau, was seine Gäste mögen – und was auf dem Teller liegen bleibt.

Unabhängiges Restaurant im Gebäude des Hotel Vier Jahreszeiten: Freustil in Binz. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Nach regionalen Produkten hält er trotzdem Ausschau. „Aber ich bekomme erschreckend wenig von hier“, sagt Haug. Ausprobiert habe er endlos viele Produzenten aus der Gegend, aber das sei eine Frage der Zuverlässigkeit. Einmal hatte er einen Hühnerzüchter, irre gute Qualität, aber in der zweiten Woche hatte der aber keine Hühner mehr.

Ein Gruß aus der Küche: Amuse-Geule aus Blumenkohl und Radieschen mit Liebstöckel. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Eine Weile fuhr er nach Schaprode, um Fische zu holen. Doch dann hat die oft schon wer anders gekauft. Gelegentlich bekommt er Zander aus dem Bodden und Dorsche, von denen er nur die großen Tiere nimmt, die saftigere Stücke hergeben. Aber in der Hauptsaison sei ohnehin Schonzeit. „Früher hab ich von den Fischern noch zweimal die Woche einen Anruf bekommen, jetzt einmal im Monat. Das schläft mehr und mehr ein.“

Ein Gericht wie ein Polaroid: Ralf Haugs „Nordic Bouillabaisse“. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Aromatische Akzente: Imperatorgarnele mit wildem Broccoli, Fichtencreme und Petersilie. © Malte Jäger für den Tagesspiegel

Aber Rügen ist ja nicht nur Meer, sondern auch Wald. Wild ist ein großes Thema bei Haug, besonders Reh, außerdem geht er gerne Triebe und Nadeln sammeln, mit denen er aromatische Akzente setzt. Seine Gerichte seien wie Polaroids, sagt Haug: Mit dem Charme der Spontanität. Signature Dishes hat er keine, lieber wechselt er oft die Karte.

Auf dem Teller gibt es bei ihm viel Gemüse, viele Meeraromen. Nur oft nicht so, wie man es erwarten würde. Zu gegrillten Paprika serviert er ein jodiges Algencrumble. Haug selbst isst gar keinen Fisch, und kein Fleisch. Seit 20 Jahren ist er Vegetarier. Und immer wieder baut er Überraschungen in seine Menüs. Der Gang „Sommer 86“ etwa. Der Name klingt nach einem Arthouse-Film, ist aber ein Stockbrot mit Avocadocreme, wie früher am Lagerfeuer. „Damit will ich diese Gourmet-Schwere aufbrechen. Viele müssen erstmal lachen. Da geht es eher ums Gefühl als um den Geschmack.“ Um Freude eben.