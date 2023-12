Messages in a Bottle Ein Jahresrückblick in Flaschen

Blickt man zurück auf das Jahr, will man sich natürlich an das erinnern, was gut war, an eine reiche Ernte und erfüllte Stunden. Gerade, weil 2023 einmal mehr darauf hingewiesen hat, dass sich der Wunsch nach Normalität nicht erfüllen wird. Auch Winzerinnen und Winzer erleben Veränderungen, die nicht aufzuhalten sind, wie die sich verschärfende Wasserknappheit, steigende Produktionskosten und sinkender Alkoholkonsum. Für viele stellt sich die Frage, ob es überhaupt so weitergehen kann. Ein Stimmungsbild in Flaschen.