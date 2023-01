Reif für die Insel Sizilianische Aromen bei Terra Verde Landkost

Jetzt einfach alles liegen lassen und nach Sizilien ans Meer reisen, das wäre was! Und dann essen gehen mit Blick auf den Ätna und seinen Rauchschweif am Himmel. Für kleine Fluchten ohne Kofferpacken und Flugscham hat Nicolò Sparacino in seinem Laden Terra Verde Landkost eine wunderbare Auswahl aus der Lebensmittelvielfalt der größten Insel im Mittelmeer versammelt, direkt von kleinen Produzenten importiert. Unlängst hat er zusätzlich zum Urgeschäft in der Friedenauer Rheinstraße 18 eine Filiale in Schöneberg eröffnet, direkt neben der Sardinen-Bar (Grunewaldstraße 78, Mo bis Sa 11 bis 18 Uhr).

Vor der Tür leuchten Zitrusfrüchte von der Bio-Farm der Familie in Ribera, darunter gewaltige Cedro-Zitronen, die gerade Saison haben. Unter der Schale haben sie einen breiten Streifen Mesokarp, der dünn aufgeschnitten und Cedrosaft, Olivenöl, Fenchel und Rucola einen Salat ergibt, der im Winter den kommenden Frühling ahnen lässt (mehr über Zitrusfrüchte lesen Sie auf Seite B29 in unserem Artikel über Yuzu).

In den Regalen breitet sich aus, was gut verpackt auf die Reise gehen kann: Schokolade aus der Barockstadt Modica, die nach altem Rezept ohne modernen Schmelz produziert wird und Pistazien natürlich, deren beste Vertreter rund um die Kleinstadt Bronte am westlichen Ätnahang wachsen. Pistazien landen auf Sizilien längst nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in herzhaften Fischsaucen und Pastafüllungen. Das kann man zuhause nachschmecken, etwa mit einem Glas Sugo Gambero Rosso e Pistacchio (Il Faro, 12 Euro). Dazu eine Packung gelockte Busiate aus Trapani mitnehmen.

Wenn es noch schneller gehen soll: Für den ersten Sehnsuchtshunger gibt es ein Mittagsangebot auf die Hand, Arancini zum Beispiel, frittierte Reisballen gefüllt mit Ragu oder Gemüse (7 Euro), die beinahe so intensiv leuchten, wie die Zitrusfrüchte vor der Tür.

