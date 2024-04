Restaurant Prism Levantinischer Frühling

In seiner Heimat gebe es drei Jahreszeiten, sagt Gal Ben Moshe. „Die heiße, wo nichts wächst. Die nasse, wo nichts wächst. Und die grüne, wo alles wächst.“ In Hülle und Fülle, aber nur für kurze Zeit. Klar, was die Lieblingsjahreszeit des israelischen Sternekochs ist. Wenn man wie er vor allem mit Zutaten von der Levante kocht, dann hat er jetzt gerade die größte Auswahl.