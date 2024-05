Restaurantkritik Amon Die vielleicht beste Carbonara Berlins

Eigentlich sollte das modern-italienische Restaurant im touristischen Niemandsland zwischen Gendarmenmarkt und Unter den Linden für Personal und Gäste nur die Zeit überbrücken, in der das „Einstein Stammhaus“ 2022 saniert wurde. Doch nach einem Jahr kam die Insolvenz des Betreibers Philipp Hasse-Pratje, beide Betriebe schlossen. Ein Teil des süditalienischen Teams wollte seine Kellneruniformen aber nicht an den Nagel hängen und reanimierte im Dezember 2023 das „Amon“ in Eigenregie, ohne großes Tamtam.