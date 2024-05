Restaurantkritik Anabelas Kitchen Einfach wieder Gast sein

Restaurantbesuchende der Generation Z, so will es eine Umfrage in den USA in Erfahrung gebracht haben, leiden überdurchschnittlich oft an einer Angst vor Speisekarten. Das Gefühl von Überforderung, die Sorge vor Fehlentscheidungen und finanziellem Kontrollverlust würden letztlich dazu führen, dass sich umgehend Magendrücken einstellt, wo es eigentlich um Genuss gehen sollte. So gerät das kostbare Gut der kulinarischen Wahl zur existentiellen Qual.