Restaurantkritik Bertie Lohnt sich das Anstehen?

Restaurantbesuche sind auch immer eine Frage des Erwartungsmanagements. Wie soll man, bitte schön, das „Bertie“ einigermaßen unbefangen betreten, wenn sich offenbar alle, die einen Instagram-Account besitzen, darauf geeinigt haben, dass es die alles entscheidende Neueröffnung der Saison ist? Wirklich! Alle! Sprechen! Davon!

Diese Welle der Euphorie mag damit zusammenhängen, dass der kleine Laden in Prenzlauer Berg – große Bar, hübsche Sitznischen, viel Kirschholz – von den Machern der Cafés „Distrikt“ in Mitte und „Annelies“ in Kreuzberg betrieben wird. Letzteres genießt Verehrung, unter anderem wegen des spektakulären Rühreis. Das bekommt man auf getoastetem Sauerteigbrot, es ist wunderbar luftig, und mit gebeiztem, geräuchertem und in feine Späne gehobeltem Eigelb quasi mit sich selbst gewürzt. Ein moderner Klassiker.

Seit ein paar Wochen ist das „Bertie“ nun der erste Laden des Teams, der abends aufhat. Wobei der hier bereits am Nachmittag beginnt. An einem Samstag sind schon um 17 Uhr die ersten Tische besetzt, um 17.30 Uhr auch alle Hocker an der Bar voll, die ersten tragen sich in die Warteliste ein, denn reservieren kann man nicht. Das hat Vorteile: Man kann spontan kommen, aber auch Nachteile, man kriegt halt keinen Platz. Jedenfalls nicht gleich.

Viel Fett, viel Säure, viel Crunch

Die Teller sind hier zum Teilen, als NYC-Style-Bistro ist das Konzept umrissen. Heißt: Es gibt eine Reihe an originellen Snacks. Etwa die Buffalo Wings, krosse Hühnchenflügel mit reichlich rauchiger, leicht scharfer Ranchsauce, einer säuerlichen Mayo, die die Wucht ein bisschen einfängt, und fein gehobeltem Staudensellerie, der eine Illusion von vegetabiler Leichtigkeit erzeugen soll (14 Euro). Das Crudo, ein roh marinierter Saibling, ist mit Karottenvinaigrette und Chiliöl leicht überbegleitet, optisch dafür ein Augenschmaus aus Komplementärfarben (16).

Hat Klassikerpotential: das Flatbread mit Bouillabaisse-Muscheln, Lauch und Safran-Aioli im Restaurant „Bertie“. © Felix Denk

Kommt der Rührei-Moment bei den Hauptgerichten? Am ehesten hat das knusprige Fladenbrot das Zeug zum Signature-Gericht. In dessen Mitte schwimmen Miesmuscheln und geschmorter Lauch in einer Bouillabaisse-Reduktion, wie eine Insel ragt ein dicker Klecks Safran-Aioli heraus (18). Ein feister Spaß. Das ist auch das krosse, saftige Hühnerschnitzel mit Bratensauce, das unter einem Römersalat mit Parmesan und Caesar-Sauce liegt (25).

Viel Fett, viel Sauce, viel Crunch – viel viel also bekommt man hier auf die Teller, alle Gerichte sind zugespitzt, reizen die geschmacklichen Dimensionen bis ans Limit aus, aber das passt in den trubeligen Laden, in dem Subtilitäten kaum den rechten Resonanzraum fänden.

Bertie Schwedter Str. 13, Prenzlauer Berg, Di-Do 17-22.30, Fr, Sa 17-23 Uhr, keine Reservierung möglich

Zu trinken gibt es eine zeitgeistige Auswahl an „low intervention wines“ mit relativ günstigen Einstiegspreisen (ab 40 Euro) und einigen offenen Positionen, dazu ein paar Cocktail-Klassiker. Der House Spritz mit einem Amaro, Grapefruit und Tonic hebt sich angenehm herb von seiner oft klebrig süßen Verwandtschaft ab.

Das Essen kommt flott, der nette, coole Service gibt einem nie das Gefühl, dass man sich bitte beeilen möge. Auch wenn die Schlange vor der Tür wächst und wächst, natürlich mit Drink in der Hand. Lohnt sich das Warten? Wenn man auf originelles Bar-Food steht, auf jeden Fall.