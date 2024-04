Restaurantkritik Ei-12437-B Was im Plänterwald auf den Tisch kommt

Langsam taucht der Spreepark wieder auf aus seinem Dornröschenschlaf. Ein Ort, der Vergnügen bereiten sollte und der Stadt stattdessen ausdauerndes Ungemach bescherte. Es ist ein gutes Zeichen, dass die ersten Regungen gastronomischer Natur sind. Im vergangenen Jahr eröffnete der Biergarten am Eierhäuschen.

Dieses Jahr rückt das historische Gebäude selbst in den Mittelpunkt, Restaurant und Galerieräume haben geöffnet und wollen Vorboten der nachhaltigen Parklandschaft sein, die hier in den nächsten Jahren entsteht. Vorfahren kann man am „Ei-12437-B“ nur mit dem Rad, oder man spaziert, etwa vom S-Bahnhof Baumschulenweg in einer halben Stunde, die meiste Zeit am Ufer der Spree entlang. Der Weg duftet an einem regenfeuchten Abend nach Bärlauch.

Das kurz „Ei“ genannte Restaurant serviert an fünf Tagen der Woche Mittagstisch und arbeitet sich Freitag und Samstag ins Abendgeschäft vor. Gekocht wird eine regionale Produktküche, Alexandra Strödel, die mit Felix Schlink die Richtung angibt, hat im „Nobelhart & Schmutzig“ gelernt. Und weil es bei aller Nachhaltigkeit locker zugehen soll im wunderschönen, weitläufigen Gastraum, wird das „Ei“ wie das „Trio“ stilistisch der neuen Berliner Wirtshaus-Bewegung zugerechnet.

Wirtin Jessica Joyce-Sidon (hinten) und ihr Küchenteam Alexandra Strödel und Felix Schlink. © Marina Hoffmann

Das gute Sauerteigbrot ist selbstgebacken, die Verbene, in der vergangenen Saison im Park gesammelt, wird nun etwas vor der Zeit als eine Art Eistee zur Einstimmung gereicht. Die Karte ist kompakt und hält für jeden Gang eine vegetarische Variante bereit, serviert wird à la carte oder ein Menü zu 4, 6 oder 8 Gängen (65/85/100 Euro). Die Weinkarte bietet zwei Dutzend zeitgeistige Flaschen ab 40 Euro, dazu acht offene Positionen.

Ei-12437-B Kiehnwerderallee 2, Treptow, Mi-So 10-17 Uhr (Mittagstisch 12-14.30 Uhr), Fr/Sa 18-24 Uhr, ei-12437.berlin

Los geht es mit einem Ei-Gericht: Langsam gegart verbirgt es sich unter Kartoffelschaum mit Lauch und heller Sojasauce, eine Kombination, die die pauschale Wucht von Feinwürzmitteln aus Kindertagen heraufbeschwört. Sehr gelungen die de- und in Hühnerbrühe rehydrierten Kohlrabistücke mit fleischigem Biss bei tiefer Aromatik.

Der vegetarische Gang mit Chicorée, Johannisbeere und geriebenem Mimolette-Käse bindet Herbe, Säure und Umami schnörkellos zusammen. Vom märkischen Sattelschwein wird niemand ein mageres Stück erwarten, der Bauch aber bringt deutlich mehr Fett mit als Fleisch. Wunderbar nussig für die, die es zu schätzen wissen, stimmig begleitet von Schwarzwurzel. Die gibt’s auch zur Kohlroulade mit herzhaft-sättigender Nussfüllung.

Die Wege zum Küchenanbau sind weit, vielleicht neigt der Service deshalb zum Tunnelblick. Die Kommunikation hakelt, das Menü schleppt sich dahin. Bis die Draußensaison auf Touren kommt, sollte sich das besser eingespielt haben, denn dann gibt es doppelt so viele Plätze. Und sicher auch ein zweites Dessert. Das aktuelle will der Service lieber nicht servieren, es sei noch nicht ausgereift. Stattdessen kehrt die Spreepark-Verbene noch einmal zurück, in einem übersüßen Ensemble aus Baiser, Haselnuss und Creme.

Der Ort und einzelne Teller bereiten schon jetzt Vergnügen, das Menü hinkt hinterher. Vielleicht braucht man es hier auch gar nicht, – und genießt die Freiheit.