Restaurantkritik Fernsehturm Von oben herab

Schon klar: Anderswo will man höher hinaus. Im Eifelturm über den Dächern von Paris residiert das „Jules Verne“, in dem Starkoch Alain Ducasse über die Töpfe wacht, in Tokyo grillt man auf 345 Metern Wagyu auf dem Tepanaki-Tischgrill, als Beilage gibt’s den Blick auf den Mount Fuji.