Restaurantkritik Hasenpfeffer Gehobene Küche, gut versteckt

Es gibt einen ganzen Haufen Golfplätze rund um Berlin – und auf ihnen praktisch kein einziges Restaurant mit Anspruch. Kein Wunder, sagen Golf-Verächter: Die Spieler seien so gestrickt, dass sie, einmal draußen, am liebsten bis in die Nacht trainieren wollen und sich mit einem Wurstbrot an Loch 9 zufrieden geben.