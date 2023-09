Restaurantkritik La Pignata Salzpegel auf Meeresniveau

Eine der häufigsten Fragen im kulinarischen Berlin lautet: „Kennst du einen guten Italiener?“ Angesichts der üppigen Auswahl an Restaurants, die sich den mediterranen Lieblingsgerichten Risotto, Pasta und Pizza widmen, erscheint das überraschend. Doch der wahre Zauber der italienischen Küche erwacht nur dort, wo man an die Kraft von wenigen, aber erstklassigen Zutaten glaubt und so konsequent einkauft, dass die einfachsten Gerichte glänzen können.