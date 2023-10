Restaurantkritik Maiyarap Scharfe Suppe ohne Fertigsauce

Niemand würde ernsthaft behaupten, es gäbe in Berlin eine Unterversorgung an asiatischen Nudeln – seien es handgezogene chinesische, für die man bei „Wen Cheng“ auch bei Nieselregen um den Gefrierpunkt lange anstehen muss, seien es schwertgeschnittene koreanische wie bei „Swordmaster Noodle“, die am besten mit einer geschmorten Querrippe schmecken, oder die nicht nur von Manga-Fans verehrten japanischen Ramen, die es etwa bei „Kuma Ramen“ in der Markthalle Pfefferberg in wuchtiger Tonkotsu-Brühe gibt. Wer eine wirklich gute vietnamesische Pho will, fährt entweder nach Lichtenberg zu „Thành Koch“ oder in die Kantstraße zu „Madame Ngo“.