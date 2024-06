Restaurantkritik Marktlokal Wirtshaus plus

Mal abgesehen davon, dass das Kreuzberger „Marktlokal“ Schweinebratengeschichte geschrieben hat, der Krustendialog der Verfilmung von Sven Regners Roman „Herr Lehmann“ spielte hier, befindet es sich in einem der schönsten historischen Gasträume Berlins.

Damit ist diese Stadt nicht eben gesegnet, vor allem, wenn man nach Wien oder München schaut. Eine gute Neuigkeit ist es deshalb unbedingt, dass das ehemalige „Weltrestaurant Markthalle“ neben der Markthalle Neun, erbaut 1891, seit ein paar Wochen wieder eröffnet hat. Was sich bei der Renovierung über den Winter verändert hat? Jedenfalls nichts, was man auf den ersten Blick erkennen könnte. Der lange Tresen, das opulente Rückbuffet, die schmucke Wandvertäfelung, die langen Tische, die knarzenden Dielen – alles beim Alten im holzgemütlichen Traditionsrestaurant.

Björn Persson leitet die Küche im wieder eröffneten Marktlokal. © Ferdinand Dyck / Ferdinand Dyck

Auf spannende Weise modern ist hingegen die Speisekarte. Die schreibt seit zwei Jahren Björn Persson. Der Schwede hat zwei Passionen: Fett und Gewürze. Damit setzt er überraschende Akzente bei seinen zugänglichen Gerichten, die preislich auf der Schwelle zwischen Alltagsküche und Gönnung balancieren (Vorspeisen 11-18 Euro, Hauptspeisen 24-29 Euro).

Dafür kriegt man etwa einen Kopfsalat mit einem wunderbar cremigen Cashew-Dressing, das an Caesar Salad erinnert, aber vegan ist, und mit Kräuteröl, Kürbiskernen und frittierten Kapern mit aromatisch-knusprigen Details punktet. Der Spargel kommt mit einer buttrig-sahnigen Sauce, die Säure, die dieser norwegischen Verwandten der Hollandaise fehlt, liefern die Salt & Vinegar Chips, die Persson mit Kräutern drüberbröselt.

Cremig wie beim Caesar Salad, aber vegan: das Cashew-Dressing zum Kopfsalat. © Felix Denk

Nicht von der Stange: Die Spargel mit buttriger Sauce bekommen einen Säurekick durch die Salt & Vinegar Chips. © Felix Denk

Die Safran-Beurre-blanc zum auf der Haut gebratenen Knurrhahn ist mit ordentlich Chiliöl angefeuert. Und ja, auch Schweinebauch steht auf der Karte. Und ausgerechnet die Kruste findet hier besonderen Aufmerksamkeit. Fein ziseliert bekommt sie einen Extracrunch. Das Selleriepüree dazu ist seidig fein aufgeschlagen, der Hühnerjus kräftig und gut abgebunden, der Mangold robust mit Koriander abgeschmeckt.

Geglückter Gewürzeinsatz auch bei den Desserts. Mutig mit Garam Masala abgeschmeckt kam die geschlagene Schokolade, das Kardamomparfait blickte aromatisch ebenfalls Richtung Indien.

Die wechselnde Auswahl an zeitgeistigen Weinen ist auffallend trinkfreudig kalkuliert. Kurz nachgerechnet: Ein Glas des wunderbaren feinfruchtigen Sekts von Alexander Gysler kostet 8,50 Euro, die Flasche 40 Euro. Im Handel würde man 18 Euro zahlen. So günstig kommt man selten weg. In der Regel schlagen Wirte das Dreifache drauf.

Ein Wirtshaus mit Cocktail-Karte

Offenbar soll das „Marktlokal“ nicht nur ein Ort zum Essen sein, sondern auch einer zum Trinken. Und das ist keine schlechte Idee hier. Einerseits gibt es eine schöne Auswahl an Bieren von Johannes Heidenpeter, nebenan im Keller gebraut, etwa die Easy Gose, ein traditionelles Sauerbier mit Salz und Koriandernoten, andererseits eine für Wirtshaus-Verhältnisse große Auswahl an Cocktail-Eigenkreationen wie den Rosmarin-Negroni oder den Himpresso-Martini.

Dazu serviert Persson eine Reihe charmanter Kleinigkeiten. Etwa Käse aus der Markthalle, Terrine vom Zicklein, Salami und Schinken aus dem Piemont oder Snack-Innovationen wie Chips mit hauchfeingehobeltem Deichkäse und Dill. Auch das: ein feister Spaß.