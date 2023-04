Restaurantkritik Pots Hering, Sellerie und Perlhuhn

Hotelküche funktioniert in Berlin nur mit einem besonderen Szene-Bonus. Den haben die wenigsten, und deshalb wird am Konzept immer wieder herumgefrickelt. Das Ritz-Carlton beispielsweise hat es ein paar Jahre damit versucht, sich eine gemäßigt moderne deutsche Küche von Dieter Müller schreiben zu lassen, doch der war zu sehr 20. Jahrhundert. Hätte klappen können, vielleicht in Düsseldorf?