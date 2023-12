Rund ins neue Jahr Hier gibt es Gebäck für Silvester

Was die Formen angeht, arbeitet Kristiane Kegelmann die allermeisten Tage des Jahres ausgesprochen filigran. Ihre Pralinen sind kunstvolle Polyeder, handgeschöpft und individuell gefüllt, etwa mit Apfelessenz und jungen Tannentrieben, Rote Bete und Kakao oder Haselnussmus mit Sancho-Pfeffer. An Silvester aber, da gibt es Handfestes und Kugelrundes aus dem Hause Pars. Krapfen nämlich, wie man in München sagt, wo Kegelmann geboren ist, gefüllt mit Pflaumenmarmelade oder Eierlikör.