Symphonien aus Knusper und Crème Meisterhafte Macarons

Die Boutique passt perfekt in die schicke Linienstraße. Hinter klaren Scheiben ein blendend weißer Raum, dunkles Parkett, cleanes Design. Drei Spots beleuchten den Inhalt einer Vitrine auf einem Tresen aus Corian, Acrylstein. 24 Reihen goldglänzender Messingstäbe darin halten Objekte in Regenbogenfarben in der Schwebe, jedes fünf Zentimeter im Durchmesser, gekühlt bei zehn bis 15 Grad.

Baisergebäck, täglich frisch produziert, zu schick, um zerkrümelt zu werden, aber so köstlich! Gefüllte Luxuskekse mit Fine-Dining-Anspruch, kreiert von Loti Pantón. Er nennt sie unbescheiden „Signature Macarons“. Jedes Stück trägt einen Namen.

Die Variationen: Estragon, Grapefruit, Krabbe. Krabbe?

Mal probieren. „Pastoria“, außen blau, innen rosé. Estragon, Grapefruit, Krabbe. Krabbe? Einfach trauen. Leichter Knack durch die zarte Kruste, dann durch den lockeren, süßen Teig. Plötzlich die Frische von Estragon, als sei der eben gepflückt, und fruchtig-herbe Grapefruit in einem äußeren Ring von Ganache. Beim zweiten Biss ist der Kern erreicht, weiße Schokolade mit einem Hauch Garnele. Der Dreiklang aus Kräutern, Säure, verhaltener Süße und Meeresfrucht hallt angenehm nach.

Macarons mit Fine-Dining-Anspruch: außen Baiser, innen Grapefruit, Minze, sogar Gin. © Loti Panton

Oder „Marine“: außen türkis wie eine Ägäis-Badebucht, innen eine zartgelbe Creme Citron mit würzigem Langpfeffer, im Zentrum ein Gelwürfel aus Salzwasser, Imitation einer Auster. „Troon“ lässt erst eine Infusion von Gurke in weißer Schokolade auf die Zunge, schnell verdrängt von leichter Ingwerschärfe und dann, ganz am Ende, ein Schlückchen Gin. Das kann auch „Jaffa“: Bitterorange, frische Minze. Als Schlussakkord bleibt am Gaumen ein Schuss Arak.

So viel Inszenierung darf nicht verwundern, der Créateur ist Künstler, er schafft sich seine Bühne. Loti Pantón, 33, eigentlich Musiker, galt mit sechs Jahren als hochbegabtes Kind, machte seinen Bachelor im Hauptfach Violine. Aus Tel Aviv nach Berlin kam er, um an der Hochschule Geige zu studieren. Hohe Ansprüche – auch an sich selbst. Er scheiterte im zweiten Vorspiel mit Mozarts Violinkonzert Nummer drei.

Loti Pantón machte sein Hobby zum Beruf: klassisches Gebäck statt klassischer Musik

Mittelmaß wollte er nicht sein, machte lieber sein Hobby zum Beruf: klassisches Gebäck statt klassischer Musik. Aus einem anspruchsvollen Rezeptbuch wählte er Macarons, die er so liebt, experimentierte, optimierte die Konsistenz von französischem Mandelbaiser, tüftelte an bis zu 60 Komponenten für ein Dutzend Sorten.

Machte sein Hobby zum Beruf: Loti Pantón vor seiner Boutique in Mitte © Yomi Nimroad

Er sagt: „Ich begann, meine eigene Macaron-DNA zu entwickeln.“ Erst für einen Stand auf dem Winterfeldtmarkt, dann für sein Geschäft im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte, seit Herbst 2021 in Berlins Mitte. Zusätzlich beliefert er das KaDeWe und das Waldorf-Astoria. „Kollektion“ nennt Pantón seine saisonale Palette, vier mal zwölf Sorten pro Jahr plus einmal zwölf zu Weihnachten. Dazu „Special Dishes“ zu Halloween und Silvester, zum Valentins- und Muttertag. „Nicht mit anderen Macarons zu vergleichen.“

80 verschiedene Geschmacksrichtungen jährlich

80 verschiedene Geschmacksrichtungen jährlich entwickelt er mit Partnerin und Co-Founder Carolina Isenberg und einem dreiköpfigen Team. Kein Rezept soll sich wiederholen. Eine Art Moodboard, eine Ideenbox mit gesammelten Zutaten und Techniken, hilft pro Saison, die neue Aromen- und Farbpalette festzulegen. Der Herbst ist bald komplett.

LOTI PANTÓN Macarons Linienstr. 141, Mitte, Mo-Fr 12-19, Sa 12-17 Uhr, lotipanton.com

„Bei uns ist alles frisch“, sagt Pantón. Kein Einfrieren wie beim Industrieprodukt. „Das wollen wir zeigen.“ Schon von draußen kann man in die verglaste Showküche gucken. Die Bäckerin lächelt raus zu den Passanten, drückt Teig in Knallpink aus dem Spritzbeutel, jeden Klacks gleich groß, ditscht das Blech auf, damit der Teig sich setzt – ab in den Ofen. Dann kommen die aufwändigen Füllungen dran, einmal pro Woche noch Marmeladen. 500 bis 1000 Macarons täglich gehen in den Verkauf.

Wer erst um 18 Uhr kommt, muss nehmen, was übrig ist und bestellt ab da vor. Einmal alle, zwölf Stück, kosten stolze 32 Euro. „Wer sechs nimmt, kommt wieder, um die anderen zu probieren“, da ist Pantón sich sicher. Man muss sie nicht gleich aufessen, Lotis Macarons halten sich zu Hause gekühlt eine Woche. Einzelne verkauft er zu 2,80 Euro. „Die Leute kommen auch zum Naschen.“

Eine Art Speisekarte mit Grafik hilft bei der Wahl, ordnet Kekse und Aromen ein: lieber fruchtig, säuerlich oder würzig? „Kluis“: Sanddorn, Kokos, Milchschokolade. „St. Louis“: Apfel-Ice-Tea, Kaktusfeige, Kardamom. „Perai“: Kiwi, Shiso, Rambutan. Loti Pantón liefert bisher bis zu sechs Kilometer im Laden-Umkreis. Ab September plant er den deutschlandweiten Versand per Overnight-Express. „Wir machen keine Werbung“, sagt er. Langsam zu wachsen, sei okay. Kein Stress!

Im Laden und zur Macaron-Produktion läuft klassische Musik. Am liebsten hört Pantón noch immer Mozarts Violinkonzert Nummer drei, das, mit dem er die Prüfung vergeigt hat. Seine Violine hat er nie mehr angefasst.