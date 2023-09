„Unsere Kunden kommen, weil sie das Besondere suchen“ Feinkosthändler Frank Lüske im Gespräch

Ihre Eigenwerbung verspricht „Echte Lebensmittel“. Was ist das, und gibt es eine Trennlinie zwischen echten und unechten?

Das ist zugegebenermaßen schwierig. In der Lebensmittelindustrie und im Einzelhandel gibt es unzählige Produkte, die nicht sind, was sie zu sein vorgeben. Vanille ist nicht Vanille, Erdbeere nicht Erdbeere, alles Kunstaromen, und was angeblich wahnsinnig gesund sein soll, ist es absolut nicht. Bei uns soll drauf stehen, was drin ist. Und wir verlangen auch unseren Kunden etwas ab: Wenn wir beispielsweise Fleisch verkaufen, dann erinnern wir immer daran, dass es von lebenden Tieren kommt, und wir schrecken auch in unserer Werbung nicht davor zurück, diese Tiere zu zeigen. Ein Steak ist ein Stück totes Tier, dessen sollte sich der Kunde bewusst sein und Verantwortung dafür übernehmen, dass ein Tier dafür gestorben ist, auch das ist für mich echt und ehrlich.