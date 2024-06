Von „Kartoffelknaller“ bis „Umami-Bums“ Warum die Gewürzpioniere von Spicebar an immer neuen Mischungen tüfteln

Das große Gewürzerwachen der feinen europäischen Küche lässt sich genau datieren, und zwar aufs Jahr 1982. Damals mischte der bretonische Avantgarde-Koch Oliver Roellinger Kurkuma, Korianderkörner, Sternanis, Muskatblüte, Szechuanpfeffer, Thymian, Senfkörner und Kreuzkümmel mit ein paar anderen geheimen Kleinigkeiten und nannte das Ergebnis „Retour des Indes“, „Zurück aus Indien“. Mit Kokosmilch und Ingwer wurde daraus seine berühmte Sauce zum Petersfisch, die die von der „Nouvelle Cuisine“ erschöpfte Szene aufrüttelte; mit dieser exotisch-französischen Stilistik brachte er es später zu drei Michelin-Sternen.

Es war der Schritt, der der europäischen Küche eine ganze Aromenwelt erschloss, jenseits von Thymian, Curry und Soja. Davon ist in der aktuellen, ganz auf die Region fokussierten Gourmet-Stilistik nicht mehr viel zu sehen – doch für die Street-Food-Szene sind die Gewürze des Nahen Ostens mit ihrem Wumms des Authentischen nach wie vor ein Lebenselixier. Zu Hause werden sie ebenfalls immer beliebter.

Feldforschung: Spicebar-Betreiber Kai Dräger besucht gern die Produzenten vor Ort, etwa in Nepal und Indonesien. © Spicebar

Das hat mit einer gehörigen Verzögerung auch den deutschen Gewürzhandel umgekrempelt. Die langen Regale mit Döschen einzelner Gewürze von Anis bis Zimt sind zwar immer noch da, aber die fertigen, neu entwickelten Mischungen nehmen mehr und mehr Raum ein, vor allem im Versandhandel.

Das erste Produkt kam aus dem Backpacking-Urlaub

Pionier war hier der kürzlich verstorbene Ingo Holland, der in seinem „Alten Gewürzamt“ die französische Vorlage aufnahm und natürlich auch entdeckt hatte, dass es reichlich uralte Vorbilder gab, vornweg der in sämtlichen deutschen Küchenschränken endemische Curry, den es in unzähligen Varianten gibt. Aber auch Garam Masala und das bei uns später bekannt gewordene nordafrikanische „Ras el Hanout“ gehören dazu – alles Mixturen, die je nach Zusammensetzung völlig unterschiedlich ausfallen.

Geht noch mehr? In Berlin schlossen 2014 zwei junge Unternehmer an die Pionierarbeit an und gründeten die „Spicebar“, mit dem anfänglichen Ziel, unbekannte Gewürze in die Stadt zu bringen. „Ich hatte seltenen Pfeffer unter der Nase“, schildert Kai Dräger sein Erweckungserlebnis, „Andalimanpfeffer, der riecht total zitronig und sehr angenehm“. Er fragte seinen Gründungspartner Patrick Hahnel: Wo kriege ich den?“, die Antwort war ernüchternd: „Nirgendwo, den habe ich vom Backpacking-Urlaub mitgebracht“.

Dräger, schon Jahre im Bio-Lebensmittelhandel tätig, war angefixt und fragte Großhändler, die ihn abwimmelten, keine Ahnung, kein Bedarf. Die beiden fuhren nach Indonesien, lernten Erzeuger und Trocknungsmethoden kennen und sagten sich: Das bringen wir nach Berlin. „Wir wollten ursprünglich nur eine Plattform bieten, um solche besonders guten Gewürze in den Handel zu bringen“, erinnert Dräger sich, doch der Großhandel gab sich immer noch genauso desinteressiert wie die Gewürzfirmen, „haben wir nicht, wollen wir nicht“. Okay, sagten sich die Jungunternehmer, „dann füllen wir das eben selber ab und zeigen den Leuten, was geht“.

Was ging, und zwar durch die Decke, das war die „Spicebar“. Aus den 30 Produkten des Startsortiments wurden 180, das erste Büro in Weißensee mit zwei Räumen saß rasch zu knapp, und heute arbeitet Dräger als Geschäftsführer mit 80 Mitarbeitern in mehreren Etagen eines großen Gewerbegebäudes in Borsigwalde, das noch mehr Raum für Expansion bietet.

Bio oder aus Wildsammlung: Der Import von Pfeffer ist ein Schwerpunkt der Berliner Firma. © Spicebar

Er beliefert Bio-Ketten, das KaDeWe und anspruchsvolle Einzelhändler, dazu betreibt er einen Online-Shop. Das starke Wachstum ab 2015 wurde durch Corona gebremst, heute gehen pro Jahr etwa 1,6 Millionen Dosen in den Handel, dazu noch einmal die gleiche Menge unter anderen Etiketten als Auftragsproduktion. Fast alles wird, sofern nötig, erst an Ort und Stelle frisch gemahlen.

Kribbelnder Zungenbrecher: Voatsiperyfery-Pfeffer

Pfeffer war nur der Anfang, fermentierter Pfeffer, Voatsiperyfery-Pfeffer, der die Zunge zum Kribbeln bringt, Kampot-Pfeffer, Rasavat-Pfeffer … Die Qualität sollte so hoch wie nur möglich sein, biozertifiziert oder aus Wildsammlungen. Und Dräger, christlich geprägt, legt vor allem Wert auf die faire Behandlung und Bezahlung der Lieferanten, knüpft persönliche Kontakte, wo es nur geht, marschiert persönlich durch entlegene Gegenden von Nepal oder Indonesien.

Auch das ursprünglich ausgedachte Konzept funktioniert plötzlich: Wenn er manchmal ganze Ernten aufkauft, dann gibt er Teilmengen an Großhändler weiter. Aber längst hat sich das Angebot vom Mono-Gewürz hin zur Mischung gewandelt. Die Hauptzielgruppe beschreibt Dräger so: „Das sind Leute, die den totalen Fokus auf Genuss haben, aber nicht unbedingt gut kochen können, die wollen die Dose aufmachen und drüberstreuen, aber mit Anspruch“.

Gewürzmischungen von Marokko bis Thailand Curry: Aus Indien, in unzähligen Varianten als Madras-, Kaschmir- oder Sonstwo-Curry auf der ganzen Welt verbreitet und nur durch die gelbe Farbe des Kurkumas und viel Bockshornklee gegen andere Klassiker abzugrenzen. Sonst meist dabei: Chili, Koriander, Kreuzkümmel, Senfkörner und schwarzer Pfeffer, außerdem Gewürznelken, Fenchelsamen, Ingwer, Muskatblüte oder Zimt. Ganz anders: Die Currys der Thai-Küche werden mit Pasten gewürzt, in denen Zitronengras, Ingwer und Chilis die Hauptrolle spielen. Ras el Hanout (ähnlich auch als Djah Oftadeh oder Shish Tawoush im Handel): Der Maghreb-Klassiker basiert auf schwarzem Pfeffer, Nelken, Kardamom, Muskat, Zimt, Kurkuma und Kreuzkümmel plus weiteren Gewürzen in individueller Mischung. Unerlässlich zu Couscous, Bulgur und Gemüse. Baharat: Eine mit Chili, Paprika und Pfeffer markant geschärfte und mit Muskat und Zimt variierte Ableitung des Ras el Hanout – ähnliche Verwendung. Harissa: Auf frischen Chilis basierende tunesische Gewürzpaste, der Koriander, Kreuzkümmel und Knoblauch den speziellen Charakter geben. Universelles Würzmittel für Mezze und Couscous. Za´atar: Ebenfalls aus Nordafrika. Hauptbestandteile sind weißer, gerösteter Sesam und Sumach, dazu kommen Kreuzkümmel, Schwarzkümmel, Thymian und Oregano. Die Spicebar ersetzt den Sesam kreativ durch geröstete und gemahlene Erdmandeln. Klassisch mit Olivenöl gemischt auf Fladenbrot. Garam Masala: Die indische Nummer zwei, so variabel wie Curry. Klassisch aus Kreuzkümmel, Koriander, Zimt, Ingwer, Anis, Kümmel, Nelken und Chilli. Die Spicebar gibt außerdem Muskatblüte, Kardamom, Senfsaat, Lorbeer, Langpfeffer und Zimt hinzu. Dukkah: Auf Basis gerösteter Saaten und Nüsse. Auch hier obligatorisch: Koriander und Kreuzkümmel, oft kommen Gewürznelken und Kräuter, vor allem Minze, hinzu.

Die Namen der aktuellen Spezialitäten der Spicebar verweisen daher direkt auf Anwendungsmöglichkeiten: „Kartoffelknaller“ kombiniert Thymian und Rosmarin mit Rasavat-Pfeffer, Schwarzkümmel, Röstzwiebeln und Salz, „Pizza- und Pasta-Zauber“ enthält den speziellen „Oregano unitis“ („mit der Sichel geerntet!“) und kriegt die Kurve durch getrocknete und gemahlene Oliven; im „Umami Bums“ stecken Salz, Kokosblütenzucker, Tomate, Sumach, Knoblauch, Rauchpaprika, Zwiebel, Steinpilze und Lauch.

Der „Südseetraum“ peitscht helles Fleisch oder Gemüse mit Mango, Kurkuma, Rosmarin, Kreuzkümmel, Zitronenschalen, Basilikum, Chili und Fenchel vorwärts. Besondere Akzente setzt der frühere Adlon-Spitzenkoch Hendrik Otto, der für seine Produktlinie „Sterne im Glas“ zwei Pfeffer-Kombinationen entwickelt hat: Fermentierten Pfeffer mit Vanille und Mango sowie roten Pfeffer und Langpfeffer mit Kakao.

Unser Berliner Curry ist eigentlich englisches, das hat mit dem indischen Original nichts zu tun Kai Dräger, Spicebar-Gründer

Kommen neue Themen auf, wird reagiert und getüftelt: „Aktuell ist die Heißluft-Fritteuse ein heißes Thema“, sagt Dräger, „aber wenn man da Hähnchen drin macht, fehlen die Röstaromen. Also haben wir überlegt, wie wir Rauch und Röstaromen in ein Gewürz einbauen können, mit dem man das Fleisch vor dem Frittieren würzt, da kommen tolle Ergebnisse raus.“

Dies ist die unmittelbar kreative Seite des Angebots. Aber auch die Klassiker der Mix-Kunst werden intensiv gepflegt und weiterentwickelt, manchmal authentisch wie beim Garam Masala, manchmal aufgefrischt wie bei den verschiedenen Currys: „Wir haben unser Berliner Curry damals in Weißensee mit dem Produktionsleiter von Konnopke entwickelt“, sagt Dräger, „aber das ist an sich ein englisches Curry, das hat mit dem Original nichts zu tun“.

Also warum nicht selbst experimentieren? Drägers Currymischungen mit Kokos oder Mango enthalten Zutaten, die im Original erst beim Kochen hinzugefügt werden, und das grüne Laos-Curry ist eine im Land ganz und gar unbekannte Hommage an die laotische Küche, vereint Minze und Basilikum mit Galgant und Combava-Limette.

Die authentischen Mischungen vom Raz el Hanout bis zum Garam Masala zeigen die Grundverwandtschaft dieser Klassiker über Kontinentalgrenzen hinweg. „Die Grundbestandteile von Raz el Hanout und Curry sind ja ähnlich“, erläutert Dräger, „man gibt dann nur noch ein paar Spitzen hinzu“. Die Basis besteht meist aus Kreuzkümmel, Koriander und Kardamom, dann kommt in Indien der gelb färbende Kurkuma hinzu, in Afrika und Arabien mehr Pfeffer und spezielle Zutaten wie Safran, Rosenblätter oder Sumach.

Kaum denkbar, dass ein Wunsch unerfüllt bliebe im Sortiment der „Spice Bar“. Na, einer vielleicht: „Retour des Indes“ gibt es woanders – nur im Online-Shop der Familie Roellinger.