Weiche Welle Warum Soft-Eis auch gut schmecken kann

Den besten Ruf hat es nicht, jedenfalls nicht in Deutschland. Genau genommen: in Westdeutschland. Gutes Eis, klar, das kam aus Italien. Und wurde nicht halbgefroren aus einem Plastikrüssel in eine Waffel gepresst, die sensorisch nicht von Pappkarton zu unterscheiden war. Soft-Eis war der Schrecken der Fußgängerzone, der bei Eltern Salmonellenpanik auslöste, wenn die Kinder danach verlangten.