Gönn ich mir Veganes Fruchteis am Stiel

Mein liebstes Fruchteis aus Kindertagen gibt’s immer noch: goldgelb wie die sengende Sonne über Capri, sehr süß, hat nie eine Orange gestreift, enthält dafür „natürliche Aromen“, Zucker und Farbstoff satt. Fruchteis darf sich offiziell nennen, was mindestens 20 Prozent „Obst“ enthält, dazu zählt auch Saft. Okay so? Nein, es geht viel besser.