Görli und Gillamoos – das Deutschland-Interview „Kreuzberg ist eine Bereicherung, aber Vielfalt ist nicht alles“

Herr Brandl, die halbe Republik denkt vermutlich seit kurzem, in Bayern gäbe es einen Ort namens Gillamoos. Dabei ist das der Name des Volksfestes, die Stadt drumherum heißt Abensberg. Gibt es noch etwas geradezurücken?

Brandl: Ich glaube, wir stehen pars pro toto für die vielen kleinen Gemeinden und Städte in Deutschland. Gillamoos ist ein Jahrmarkt mit mittlerweile 710 Jahren Geschichte. In einem kleinen Ort mit 15.000 Einwohnern treffen sich über fünf Tage 250.000 Menschen. Da findet der größte politische Stammtisch Deutschlands statt, mit Rednern aus dem gesamten Spektrum unserer Demokratie. Ich glaube, der Blick auf die kleinen Einheiten, die es neben den Ballungsräumen und Großstädten eben auch gibt, findet in der großen Politik zu wenig statt. Der Fokus liegt allzu oft auf den großen Ballungsräumen.