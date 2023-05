Grünes Gewölbe Dresden Wie die Remmos den Schatz geklaut haben

Die Diebe standen lange vor Gericht. Die Mitglieder des Remmo-Clans haben nach ihrem weltweit Aufsehen erregenden Coup in Dresden einen für sie günstigen Deal mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt. Fünf von ihnen wurden am Dienstag zu Gefängnisstrafen verurteilt. Wo aber sind die dreisten Diebe eingestiegen?

300 Jahre alte Schatzkammer

Das Historische Grüne Gewölbe in Dresden feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Vor 300 Jahren, 1723, entschied der legendäre Kurfürst August der Starke, seine Preziosen öffentlich zu zeigen und sich auch auf diese Weise wichtig zu machen. Zugang bekamen zunächst nur kleine Gruppen, „in sauberer Kleidung“. Der Kurfürst ließ im Residenzschloss eine bis heute besondere Schatzkammer einrichten. Im Historischen Grünen Gewölbe im Erdgeschoss sind rund 3.000 wertvolle Stücke ausgestellt.

In der Parteienlandschaft wundert sich mancher, dass es die reine Farbenlehre nicht mehr so recht zu geben scheint. Auch Farbenblinde verwechseln wohl Grün und Rot. Doch wer im Historischen Grünen Gewölbe ins Juwelenzimmer kommt, sieht Grün zwar am Publikumsliebling, dem Mohr (jawohl, so heißt das Kunstwerk mit der moderner wohl als „Person of Colour“ beschriebenen Figur) mit Smaragdstufe von Balthasar Permoser, der in einigen Publikationen der Kunstsammlungen noch immer so genannt wird.

Der frühere Direktor Dirk Syndram hatte dieses Vorgehen auch in der jüngsten Debatte um das Kolonialerbe verteidigt. Er wolle „Geschichte nicht leugnen“ und verwendet diese Bezeichnung auch in seinem Buch „Der Traum des Königs. Die Schätze des Grünen Gewölbes“ ganz bewusst.

Im Winter war die Figur wieder einmal auf Reisen, aber derzeit ist sie - anders als die zurückgegebenen Beutestücke - wieder zu sehen. Das Juwelenzimmer, aus dem die wertvollen Diamanten des Sachsen-Schatzes gestohlen wurden, ist aber eben nicht grün, sondern insgesamt in Rot und Gold gehalten. „Grün“ heißt das Historische Gewölbe, weil Kapitellen und Säulenbasen malachitgrün bemalt wurden.

Der Schatz

Seit dem Einbruch durch offenbar etwas hektische Clankriminelle fehlen wertvolle Stücke in der Sammlung. Auch wenn die Generaldirektorin Marion Ackermann im Dezember vergangenen Jahres schnell von einem „Weihnachtswunder“ sprach, nachdem Angeklagte in der Hoffnung auf Milde der Richter über einen Anwalt in Berlin Teile des Diebesgutes zurückgeben ließen: Der unschätzbar wertvolle Sachsen-Schatz ist noch keineswegs wieder komplett.

Noch immer fehlen offenkundig ganz besondere Stücke aus diesem ohnehin besonderen Schatz. Zunächst wurde im Dezember die Rückgabe von 31 Stücken verkündet – dabei waren nach Museumsangaben überhaupt nur 21 Stücke gestohlen worden.

Große Brustschleife. © picture alliance/dpa/Polizeidirektion Dresden

Ein Teil des Rätsels: Allein der mit Diamanten besetzte Degen, von dem Steine und die Klinge weiterhin verschollen sind, kam in neun Teile zerbrochen und deformiert zurück. Es fehlt weiterhin die Epaulette mit dem „Sächsischen Weißen“, das Juwel hat stolze 50 Karat. Außerdem gaben die Diebe in der weltweit beachteten Aktion rund drei Jahre nach ihrem Coup weder die Große Brustschleife mit 650 Diamanten noch das Collier der Königin Auguste Amalie mit 32 großen Diamanten zurück.

ZAHL

114 Mio. Euro betrug der Versicherungswert für einen Verleih

Auch daher mag ein irritierender Eindruck entstanden sein, als Museums-Restauratorin Eve Begov Anfang des Jahres den Wert der zurückgegebenen Juwelen vor Gericht mit nur 22 bis 26 Millionen Euro bezifferte. Wo war das „Weihnachtswunder“ geblieben“. Diese Zahl war nur ein Bruchteil der Summe, mit dem die geraubten Juwelen für den Fall eines Verleihs versichert waren: fast 114 Millionen Euro.

Hohe Schadenersatz-Forderung an den Clan

Der Freistaat Sachsen forderte auf dieser Grundlage Ende Januar 2023 vor Gericht denn auch Schadenersatz in Höhe von immerhin noch 89 Millionen Euro. Ansonsten ist das unschätzbare Geschmeide nicht versichert. Wenigstes dieses Geld hofft man wohl beim Remmo-Clan noch holen zu können. Oder die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die abgebrühten Kriminellen angesichts dieser Summe vielleicht doch lieber die noch immer verschwundenen Juwelen herausrücken. Bis heute rankt sich um den Verbleib der Beute ein ungelöstes Rätsel. Bisher wurde auch nirgends berichtet, dass irgendwo die auffälligen Stücke angeboten worden wären.

Was ist vom Schatz zu sehen?

Der so genannte Sachsen-Schatz hat seinen Platz, anders als viele andere Stücke in den Räumen des Historischen Gewölbes, hinter Glas in Vitrinen an der hinteren Wand des Juwelenzimmers - mit aberwitzig groß wirkenden Schlüssellöchern in den goldenen Rahmen. Auf schwarzem Untergrund sind die verbliebenen Stücke ausgestellt. Die Präsentation sieht nun ziemlich „luftig“ aus – und beim Anblick eher kleiner Pretiosen wie der Edelstein-Knöpfe mag sich mancher Besucher denken, dass die Diebe diese Stücke – abgesehen von dem längeren Degen – vermutlich einfach in ihre Jackentasche hätten stecken können. Draußen wären sie damit kaum aufgefallen. Die wollten sie aber offenbar nicht.

Die im Dezember 2022 zurückgegebenen - zum Teil wohl massiv beschädigten - Stücke kann das Museum, dessen Restauratoren die Pretiosen mittlerweile untersuchen konnten, zunächst aber nicht öffentlich zeigen. Sie gelten als Beweisstücke im Prozess. Auch darüber sprechen wollten die Museums-Verantwortlichen nach anfänglicher Rückgabe-Euphorie erst einmal lieber nicht.

Auch der Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens wurde gestohlen. © Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden/dpa

Wer gedacht hatte, eine Schließung Ende Januar und die Wiederöffnung am 10. Februar 2023 hätten damit zu tun, dass die Stücke ins Gewölbe zurückkehren würden, wurde enttäuscht. Damals ging es nur um Routine-Wartungs- und Säuberungsarbeiten. Und selbst ehe die zurückgekommenen Stücke in die Vitirne zurückkehren können, wird noch eine ganze Zeit vergehen, unter anderem ist wohl noch ein weiteres Gutachten über den Zustand der Stücke nötig. Vorher dürfen sie auch nicht restauriert werden.

Eine Stele erzählt von der Schmach

Fotografieren ist in der Sammlung verboten, auch wenn sich mancher Besucher nicht daran hält. Linkerhand von den beraubten Vitrinen an der Stirnwand im Juwelenzimmer steht inzwischen eine im dem historischen Ambiente merkwürdig anmutende moderne News-Stele mit Bildschirm. Dort – wie auch im Online-Rundgang auf der Webseite des Museums – ist eine frühere Variante der Schatz-Ausstellung im Durchlauf zu sehen. Außerdem werden einzelne Schmuckstücke gezeigt.

Zu hören ist, dass die Diebe die nicht eben riesigen Vitrinen wohl auch deshalb nicht so einfach komplett ausräumen konnten, weil die einzelnen Stücke mit robuster Angelschnur auf dem Untergrund befestigt waren. Oder wollten sie ohnehin nur bestimmte Stücke mitnehmen?

Wer als Besucher hofft, wenigstens im Museumsshop eine Postkarte mit der Abbildung des Sachsen-Schatzes bekommen zu können – ja, es kaufen dort immer noch Gäste Postkarten -, wird enttäuscht. Haben wir nicht, lautet die nüchterne Antwort der Mitarbeitenden.

Reden oder schweigen?

Die Kunstsammlungen haben offenkundig ein ambivalentes Verhältnis zum Diebstahl. Nahezu jeder Besucher raunt kurz nach dem Betreten der Sammlung den Wachhabenden eine Frage nach dem Schatz zu. Erst einmal stoßen sich die meisten Gäste aber wegen fehlender Hinweise („Das würde die Besucher überfordern“, sagt das Personal) an den gut gewienerten Schutzscheiben im ersten Raum den Kopf. Haben sie sich wieder gesammelt und fragen, wie denn die Diebe damals reingekommen seien, entgegnen die Wachen: Darüber dürfen sie keine Auskunft geben.

Das Güne Gewölbe befindet sich im Residenzschloss Dresden. © imago images/Georg Ulrich Dostmann

Aber vor dem Eingang zeigen Dresdner auch ungefragt Besuchern das beschädigte Fenstergitter, durch das sich die Diebe Zutritt verschafften. Das Fenster liegt zwei Räume entfernt vom Juwelenzimmer, wo die begehrte Beute lag. Warum sind die Diebe nicht direkt ins Juwelenzimmer eingestiegen? War es für sie „sicherer“, nicht gleich hinter dem Einstieg zuzuschlagen?

Sicher ist sicher

Zumindest nach außen soll wohl von den Kunstsammlungen an der prominenten Adresse mit dem peinlichen Diebstahl der Eindruck erweckt werden, die Sicherheit werde sehr großgeschrieben. Alle Taschen und Garderobe müssen draußen abgegeben werden. Wer dann auch den für den Audioguide geforderten Ausweis mit weggeschlossen hat, kriegt aber trotzdem kein Problem – sondern erhält den im Ticketpreis von 14 Euro enthaltenen Audioguide auch ohne Nachweis. Der Audioguide ist allerdings für die Ausstellung auch essenziell, wenn man nicht nur Formen und Farben bestaunen will: Damit die historische Anmutung nicht gestört wird, gibt es drinnen keine Hinweisschildchen an den Objekten.

Manch offene Konsole an den Wänden des Gewölbes bleibt inzwischen leer. Nicht, weil das sie vorher zierende Stück restauriert wird oder gerade ausgeliehen ist. Oft liegen diese Konsolen direkt hinter den Türen. Allzu neugierige Besucher hätten immer wieder versucht, die dort ausgestellten Stücke durch die Türspalte anzufassen, erklärt eine Dame vom Museum die auffälligen Leerstellen. Auf ausgeliehene Stücke weisen dann doch ästhetisch bei den Verwantwortlichen unbeliebte Schilder hin.

Wenn’s am Stillen Örtchen Rot statt Grün ist

Auch aufs Stille Örtchen soll sich niemand verdrücken, der kein Ticket gelöst hat. Das wird Besuchern schon an der Treppe zum Keller kundgetan.

Auch auf die Toilette nur mit Ticket. © Ingrid Müller

Doch wer mit dem digitalen Ticket auf dem Handy Einlass zur Erleichterung erhofft, sieht sich trotzdem schon mal einem roten No-Go-Licht gegenüber. Mit Glück gewährt eine Toilettenfee auf Pause Besuchern dennoch Zugang.

Die Tickets von Besuchern auf dem Rückweg öffnen den Sesam leider nicht. Aber vielleicht liegt (zufällig?) ein gedrucktes Papierticket auf dem Zugangs-Automaten zur Toilette. Wer das an den Scanner hält, bekommt grünes Licht – und Zugang ins andere wichtige Gewölbe.