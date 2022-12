Tagesspiegel Plus Gutes für das reichste Prozent : Westeuropas Steuergesetze treiben die Mieten hoch

Wer in Europa in Immobilien investiert, den fördern viele Staaten mit Steuernachlässen. Berechnungen zeigen, dass dies allein in Deutschland den Markt jedes Jahr mit bis zu 110 Milliarden Euro zusätzlich aufheizt.