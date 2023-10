Handy-Etikette 2023 Höflich anrufen und elegant abwimmeln

Die junge Frau hofft und bangt, „Oooh, ich will das nicht machen....“ Mit zitternden Händen hält sie einen Telefonhörer in der Hand und fleht vor sich hin, dass derjenige, den sie anrufen muss, das Gespräch nicht annimmt: „Bitte geh nicht dran!“

Scrollt man so durch die sozialen Medien, begegnen einem immer wieder Beiträge, in denen vor allem junge Menschen deutlich machen, wie ungern sie telefonieren. So wie das beschriebene Video der Influencerin Chelsea Evee auf TikTok. Neben Tausenden zustimmenden Kommentaren („THIS IS SO ME!“) erntet sie für ihren Clip auch fast eine Million Herzen.

Die Ängste, die vor allem viele junge Menschen zu haben scheinen, sind dabei gar nicht mal so unbegründet, Schließlich haben Telefonate durchaus das Potenzial, schnell unangenehm zu werden. Gerade dann, wenn sie ohne Vorwarnung und auch noch als Videoanruf kommen – oder im Zugabteil mal wieder mit aktiviertem Lautsprecher telefoniert wird.