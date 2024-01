Harald Schmidt im Interview „Ich versuche, das Klischee des alten weißen Mannes gut zu bedienen“

Harald Schmidt steht mit einem Rucksack auf dem Rücken im U-Bahnhof Museumsinsel und wartet auf die U5. „Schön voll hier – für alle, die noch kein Corona haben“, sagt er lachend, während er in den U-Bahn-Wagen steigt. Er kommt von einem Auftritt im Foyer des Berliner Humboldt-Forums und will zurück nach Köln, wo er wohnt. Schmidt bietet an, im Hauptbahnhof noch einen Kaffee trinken zu gehen: bei Pret A Manger, seinem Lieblingsstand.