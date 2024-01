Hechtsprung über die Richterbank Angeklagter attackiert Richterin in den USA

Mit einem gewaltigen Hechtsprung über die Richterbank hat ein Angeklagter im US-Bundesstaat Nevada eine Richterin attackiert. Der ungewöhnliche Angriff ereignete sich am Mittwoch (Ortszeit) mitten in einer Anhörung in einem Gericht in Las Vegas – am Donnerstag verbreiteten sich Videos von Kameras aus dem Gerichtssaal rasant im Netz.

Darauf ist zu sehen, wie der Angeklagte bei der Sitzung zunächst trotz einer längeren Liste an Vergehen in der Vergangenheit um Milde bat und beteuerte, er habe sich gebessert und keine erneute Haft verdient. Als die Richterin dies abwies und erklärte, angesichts der Geschichte an Vorstrafen sei es an der Zeit „für etwas anderes“, rastete der Angeklagte aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Mann brüllte Beschimpfungen und stürmte auf die Richterbank zu, sprang mit einem ungewöhnlich großen Satz direkt über den Tisch und riss die Richterin zu Boden. Justizangestellte kamen sofort zu Hilfe und lieferten sich ein heftiges Handgemenge mit dem Angreifer, bis dieser unter Kontrolle war.

Der Fernsehsender ABC berichtete unter Berufung auf Gerichtsmitarbeiter, die Richterin sei durch die Attacke leicht verletzt worden, habe aber nicht im Krankenhaus behandelt werden müssen. Dem Mann drohen nun weitere Strafen. (dpa)