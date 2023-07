Hilfe, meine Eltern sind rassistisch! Wann man diskutieren sollte – und wann abbrechen

Luis sitzt mit seinem Vater in einer Kneipe. Den ganzen waren sie in Berlin unterwegs. Und den ganzen Tag hat er sich mit einem Ohr Kommentare von seinem Besucher angehört. Über die Menschen, die sich hier so komisch anziehen. Mit dem anderen Ohr hört Luis weg. Das macht er immer so, seine Energie ist ihm dafür zu schade. Bis an der Bar wieder eine diese Bemerkungen kommt. Wieder etwas latent Queerfeindliches. Oder doch Rassistisches? Luis weiß es nicht mehr genau. Er weiß nur, dass er explodiert.