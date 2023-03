Historiker Kowalczuk über die Linke und den Ukraine-Krieg „Wir sehen Spätfolgen der kommunistischen Indoktrination“

Herr Kowalczuk, ist die Linke in ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg gespalten?

Wenn wir jetzt nicht nur über die Linkspartei reden, hat die deutsche Linke ein Problem. Sie sieht sich als schärfste Kritikerin des westlichen Systems und hat sich fast unisono darauf verständigt, dass die USA das größte Übel ist, die Nato zu überwinden sei und Russland von seinen Feinden verleumdet werde.

Die politische Linke ist doch kein monolithischer Block.

Es gibt natürlich auch eine freiheitlich emanzipatorische Linke, die die Diktatur in Russland schon vor dem 24. Februar vergangenen Jahres ablehnte, aber das war immer ein kleinerer Teil. Nun sind durch die Ausweitung des Angriffskrieges einige Teile der Linken ins Grübeln gekommen.

Unterschiedliche Positionen zur Ukraine gibt es auch innerhalb der Union, etwa zwischen Friedrich Merz und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Natürlich gibt es diesen Riss überall, den sehen wir in der SPD, den sehen wir bei den Grünen, den sehen wir sogar in der CDU.

Wenn sich eine relevante Gruppe im Osten gegen Waffenlieferungen an die Ukraine stellt, dann ist das vor allem ein Ausdruck davon, dass sie gegen den Westen ist. Ilko-Sascha Kowalczuk

Diese Parteien sind stärker westdeutsch dominiert, ostdeutsche Positionen sind sehr viel leiser als bei der Linkspartei.

Die Linke hat tatsächlich einen Ost-West-Riss, doch das allein würde die Sache zu einfach machen. Bundesweit sind die Leute zu Recht voller Angst, dass dieser Krieg sie unmittelbar betreffen könnte. Wir sehen aber die Linke gewissermaßen als Sprachrohr des Kremls, weil es kein starkes Gegennarrativ zu dem gibt, was Sahra Wagenknecht oder Gregor Gysi verkünden. Die sitzen in Talkshows und werden lauter wahrgenommen als nötig.

In einer Umfrage im Januar befürworten 59 Prozent der Westdeutschen Leopard-2-Panzerlieferungen an die Ukraine, aber nur 35 Prozent der Ostdeutschen. Warum?

Ich glaube, wir sehen Spätfolgen der kommunistischen Indoktrination bis 1989 gepaart mit den Folgen des Transformationsschocks aus den 90er und frühen 2000er Jahren. Als sich am Ende eine relevante Gruppe der Ostdeutschen vom Westen abwandte.

Das ist ablesbar an Wahlergebnissen, an anderen demoskopischen Erhebungen, auch daran, dass immer mehr Leute gerade im Osten nach autoritativen Staatsformen rufen. Wenn sich eine relevante Gruppe im Osten gegen Waffenlieferungen an die Ukraine stellt, dann ist das vor allem ein Ausdruck davon, dass sie gegen den Westen ist.

Sie führten unlängst ein Streitgespräch mit dem Kabarettisten und Schauspieler Uwe Steimle, der sagt: In der DDR lebten wir im Frieden. Ist Steimle indoktriniert, oder leidet er unter dem Transformationsschock?

Viele Ostdeutsche erinnern sich an die DDR als friedlichen Staat. Tatsächlich war der gesamte Alltag militarisiert, das fing in der Schule an. Ich wollte mit zwölf Jahren Offizier der NVA werden. Aber mit 14 begriff ich, was das System veranstaltete. Ein System, das ein ganzes Land in Vorbeugehaft nimmt und jedem, der abhauen will, in den Rücken schießt, ist schlechterdings kein Friedensstaat.

Das Problem ist, manche Leute erinnern sich heute nur noch an den Friedenstauben-Kitsch. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Aufarbeitung der Diktatur in bestimmten Teilen der Gesellschaft nie wirklich angekommen ist.

Auch Sarah Pagung, Expertin für russisch-deutsche Beziehungen, erklärte kürzlich in der „Tagesschau“, die größere Russland-Nähe in Ostdeutschland habe mit der DDR-Sozialisation zu tun. Es handele sich um eine Verteidigung ostdeutscher Identität.

Die meisten Leute wissen gar nicht, was sich in Russland abspielt. Aber die Metathese dahinter vertrete ich schon lange. Die Solidarität mit den Russen in Teilen Ostdeutschlands, sogar in Teilen Europas, bedeutet vor allem eine Ablehnung des westlichen Wertesystems.

Ohne Zweifel gibt es Berührungspunkte zwischen den Extremen. Ilko-Sascha Kowalczuk über die Gefahr einer Hufeisenbildung zwischen Links und Rechts

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla sagte kürzlich im Bundestag: „Es gibt in diesem Krieg nur einen Gewinner, und das sind die USA.“ Da ist er sehr nah bei Wagenknecht. Sehen Sie eine politische Hufeisenbildung, bei der sich die Pole annähern?

Ist Sahra Wagenknecht wirklich eine Linke? Sie argumentiert reaktionär. Und das hat sie sich nicht erst gestern ausgedacht. Sie hat in den 90er Jahren bereits genauso argumentiert, als sie die Niederschlagung der ungarischen Revolution 1956 und des Prager Frühlings 1968, jeweils durch sowjetische Truppen, verteidigte. Sie sagte, Ungarn und die damalige ČSSR sollten nach einem großen Masterplan dem westlichen Lager zugeführt werden. Zu Ihrer Frage: Ohne Zweifel gibt es Berührungspunkte zwischen den Extremen.

Könnte der Ukraine-Krieg die Überwindung der Spaltung behindern?

Das hängt ganz davon ab, wie er ausgeht. Wenn die Ukraine als freier Staat bestehen bleibt, wird das in Deutschland eher zur Stärkung der Demokratie beitragen, weil diese polarisierenden Debatten aufhören. Und dann werden auch diejenigen, die die Positionen des Kremls teilen, sagen: Das haben wir doch immer so gewollt.

